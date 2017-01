Arrivati a un certo punto di onorata carriera, ci si può anche togliere qualche sfizio, ad esempio la realizzazione di un album composto da quattordici canzoni rilette in chiave jazz, metà attinte dal proprio repertorio, metà da quello di storici autori del panorama musicale italiano. È ciò che ha fatto Fabio Concato in collaborazione con due eccezionali musicisti, ovvero Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al piano, dando vita a un disco condiviso di altissimo valore intitolato Non smetto di ascoltarti. E come dare torto a Concato se i brani ripescati erano, sono e saranno autentiche gemme della nostra canzone, di quelle che non ti stanchi mai di ascoltare e riascoltare, scoprire e riscoprire, cogliendone la bellezza e l’ispirazione senza tempo? Canzoni non fatte con lo stampino, come succede oggi, ma ciascuna dotata di una propria personalità in quanto composte da autori di una certa caratura che hanno lasciato un segno indelebile.

Concato, con la sua cifra vocale inconfondibile e supportato alla grande dal duo Bosso/Mazzariello, infonde nuova vita a pezzi da novanta come Io che amo solo te di Sergio Endrigo, La casa in riva al mare di Lucio Dalla, Anna verrà di Pino Daniele, Diamante di Zucchero, Scrivimi di Nino Buonocore, ma anche ad episodi apparentemente più leggeri come Mille lire al mese o L’Armando. Per non parlare delle canzoni figlie della propria storia che, in questo caso, diventano ancora più espressivamente intense, in particolare Non smetto di aspettarti e 051/222525, due tra i capolavori della pregiata discografia del cantautore milanese.

L’intesa – questione di feeling – dei tre musicisti è fortissima, e si avverte chiara, consolidata attraverso una serie di concerti dove le canzoni sono state il racconto di se stessi, delle proprie emozioni, della passione per la musica che li ha uniti, in particolare per il jazz. «Non smetto di ascoltarti è un lavoro spontaneo, nato sul palco; non c’è premeditazione, ma solo la presa d’atto che fare musica insieme per noi tre è naturale ed è diventato necessario», si legge nelle note interne del disco. Non smetteremmo mai di ascoltarli questi tre Signori, artefici di un vero e proprio miracolo musicale, di quelli che quando avviene, ormai raramente, è necessario solo interiorizzarlo e farlo diventare nutrimento dell’anima.