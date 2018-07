Essere artista è già di per sé un dono. Esserlo in modo multiforme è un prodigio. Ad incarnare questa realtà è Andrea Dessì, musicista, compositore e autore bolognese che della musica ha fatto la sua linfa vitale. Impegnato su più fronti, Dessì sa essere eclettico, poliedrico e versatile come pochi in giro, raggiungendo risultati considerevoli in qualsiasi progetto si imbatta, sia come chitarrista, sia come autore di canzoni o di colonne sonore. Il nuovo album Non vivo più senza te, quinto del suo percorso da solista, è la “summa” perfetta della propria essenza artistica dove è racchiusa tutta la musica che gli gira intorno ma soprattutto che gli esplode dentro. Non è un’esagerazione dire che ci troviamo di fronte a un genio musicale che riesce a fluire con estrema naturalezza e incredibile bravura dal jazz alla bossa, dalla gypsy al flamenco, fino ad arrivare alla forma canzone, talento questo messo a disposizione per artisti come Biagio Antonacci (è sua la musica della hit Non vivo più senza te del 2012) e Mietta (il singolo Semplice del 2017 realizzato insieme al gruppo Marea di cui è fondatore).

Ascoltando il disco, che prende il titolo dal sopra citato successo qui riletto in chiave strumentale, emerge una caratura compositiva di grande valore, votata sicuramente a un pubblico internazionale dal palato fine, dove jazz e sonorità latine (non quelle da spiaggia all’Álvaro Soler per intenderci) la fanno da padrone. Basta soffermarsi su Tristando, magari premendo il tasto “repeat”, per rendersene conto. E poi che meraviglia perdersi in momenti come Mare calmo o Cartagena o ancora La dance infinite dove si scopre la straordinaria vocalità di Silvia Donati che riempie, svuota, ammalia e inebria. Prodigio nel prodigio, è il caso di dire. Andrea Dessì è uno di quegli artisti che, una volta rivelato, si ha subito voglia di conoscere a fondo, anche e soprattutto in una dimensione più autentica e diretta quale può essere quella di un concerto, ad esempio. Non vivo più senza te è l’occasione giusta per avvicinarsi alla musica di un talento che l’Italia non ha ancora pienamente scoperto.