La vita a volte sa essere davvero toccante, nella follia dei suoi incontri (mai casuali), nei suoi messaggi subliminali. In un periodo di crisi personale, chiedo a mia moglie (santa!) una settimana per cercarmi, forse trovarmi. Per respirare (e lasciar respirare). Roma è la mia destinazione. Sono un figlio adottivo, e perciò mi trovo ad amarla ed odiarla in maniera molto intensa e personale. Cammino per le sue strade, osservo le persone, mi siedo. La annuso. Mi incanto. “Non nascono fiori, nel cuore di questa città”, penso.

Tornato a casa, tra le braccia di moglie e figlia, sulla scrivania mi aspetta l’ultima fatica di Edoardo De Angelis, nuove Canzoni. Inizio l’ascolto ed i brani fluiscono, limpidi, puri, onesti, sino a Una notte romana, pezzo commovente d’amore per la Città Eterna, e un verso mi colpisce al cuore, come un fulmine: “Da quanto tempo non nascono fiori, nel cuore di questa città”… Ѐ ancora possibile, per un artista, scrivere delle canzoni nuove? E’, un artista, in grado di rinnovarsi, anche a settantatré anni, anche dopo quarantotto anni di intensissima attività? Se sei un Artista, sì. Ed Edoardo De Angelis, un Artista, lo è. In tutto.



Non scrive perché deve, scrive perché vuole. Ed è una differenza sostanziale, abissale, a volte. I suoi brani (curatissimi negli arrangiamenti e nei testi) scorrono nel cuore, uno diverso dall’altro. Passano dalle carezze di fisarmonica ed archi alla crudezza di suoni più rock, che si sposano perfettamente ai testi, che sfiorano spesso una poesia di cui si sente tanto la mancanza.



“Il filo rosso – scrive De Angelis – che tiene insieme questo cestino di frutti diversi uno dall’altro, sono in realtà due: il tempo (che lega passato, futuro e presente) ed il valore del confine”. Ascoltare nuove Canzoni è come ritrovarsi nel vernissage di una grande pinacoteca: cammini tra dipinti preziosi, uno dopo l’altro, finché alla fine, quasi senza volerlo, ti accorgi di essere davanti all’ultimo quadro: uno specchio, e dentro ci sei tu. De Angelis canta, con quella sua voce aggraziata dal tempo, e lo fa come un padre amorevole che vuole passare tenerezza al figlio adorato. E gli racconta di Anna (Magnani), ma anche di tutte le donne, della loro forza nella loro fragilità, in Anna è un nome bellissimo; gli racconta di questo Padre Nostro della solitudine, invocato dal piccolo Ibrahim; gli racconta di tanto, tanto altro, e di tutto l’intenso che c’è in questo mondo. Brani che a volte hanno aspettato anche trent’anni, prima di uscire allo scoperto (Galileo), con la grazia ed il rispetto che si deve loro e soprattutto a chi, come noi, li ascolterà. Così alla fine non puoi fare altro che inchinarti anche tu, tenendo la mano al Mago (Il mago e le stelle), sapendo che in quell’inchino, anche nostro, ci si può indovinare l’ombra di un sorriso. E l’ombra di un dolore.



“Chissà se è la magia di uno spettacolo, chissà se è l’illusione di un miracolo, chissà se queste stelle sono vere, chissà se è solo un trucco del mestiere.. Chissà…”.

Già. Chissà…

