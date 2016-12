In mezzo a tanta “brutta musica fatta solamente con la batteria” – per dirla alla Jannacci – spunta gentile e gradito l’omaggio di Francesca Elena Monte a un mostro sacro della musica popolare brasiliana, Chico Buarque de Hollanda. La cantante di Cuneo ha messo a punto Occhi negli occhi, bell’album interamente dedicato all’autore che più di ogni altro le ha infiammato l’animo grazie alle sue canzoni “delicate e incisive, confortanti e brutali allo stesso tempo, che sanno raccontare l’inesprimibile”, come lei stessa scrive nelle note interne del booklet.

Accompagnata dall’eccellente chitarra di Roberto Taufic, la voce delicata ma allo stesso tempo incisiva della Monte canta con passione e sensibilità alcune delle perle più belle del vasto canzoniere di Chico Buarque: da Joana Francesa a Apesar de você, da A banda alla splendida Trocando em miúdos, queste ultime due già interpretate in italiano da Mina (La banda) e da Tosca (Facendo i conti). Quando si parla di canzone brasiliana in terra italica, non si può far a meno di tirare in ballo l’indimenticato pioniere Sergio Bardotti di cui sono presenti due episodi: Far niente e Costruzione, versioni italiane di Bom tempo e Constução, la seconda – come in tanti ricorderanno – affidata nel 1975 alla straordinaria Ornella Vanoni, la più brasiliana delle nostre ugole femminili.

Scorrendo nell’ascolto si ritrovano altri momenti preziosi come Tatuagem, il medley O meu amor/Teresinha, Atrás da porta, Passerà e la title track Occhi negli occhi con adattamento del testo della stessa Francesca Elena e il valore aggiunto del contrabbasso di Riccardo Fioravanti. L’impegno e la dedizione nel tradurre alcuni brani dal portoghese all’italiano è stato approvato e apprezzato dallo stesso Chico Buarque. Non si può far altro che estendere l’apprezzamento all’intero progetto di Francesca Elena Monte, un omaggio di valore a uno dei più grandi artisti mondiali degli ultimi cinquant’anni.