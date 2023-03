Ogni volta che cambiamo città o lavoro subentrano nuove relazioni, altri affetti, e ci ritroviamo a doverci adeguare a un contesto ancora inedito, da esplorare. Per i fuorisede o gli emigranti è ordinaria amministrazione, parte di una routine. Davide Berardi è un cantautore pugliese trapiantato a Milano, dunque conosce già bene questa condizione di distanza e adattamento che ha sempre metabolizzato attraverso l’intensa attività artistica dal vivo; poi è arrivato il lockdown che ha estremizzato tutto come un accento alle nostre voci strozzate e ha acceso in lui l’esigenza di raccontare questa odissea fatta di attese e smarrimenti.

Si intitola proprio Odissee Metropolitane l’ultimo lavoro di Berardi, distribuito da Artist First e prodotto da Party Smith con LeLe Battista. Sette brani, ciascuno riferito a un giorno della settimana, in cui si descrivono le vicende degli eroi quotidiani: “un omaggio ai piccoli che, pur senza riflettori puntati addosso, ogni giorno combattono battaglie per realizzare i propri sogni – racconta Davide - dai più semplici ai più complessi”.

L’album ha uno stile delicato ma preciso, con un’identità ben netta in cui la genesi voce-chitarra è più volte il riferimento di scrittura. Interessante notare che l’architettura sonora di ogni canzone è davvero rappresentativa di una fase sentimentale della settimana: ad esempio nella prima traccia riferita al lunedì troviamo Cognac, con giri armonici spesso interrotti, che non si chiudono, non si realizzano fino in fondo, descrivendo esattamente quel lasso temporale incerto e incompleto dei primi giorni, il principio incompiuto. Allo stesso modo testo e musica in tutto l’album sono ben connessi e intrecciati nei significati: come nell’interessante monito Rider (presentato in collaborazione con il sindacato Deliverance di Milano) in cui il basso riproduce fedelmente lo scorrere della ruota, e gli altri strumenti inseriti a contrappunto sull’idea della meccanica della bici. Tra i sette brani troviamo anche una Penelope che non risponde mai al telefono, uno squarcio di luce tra la Nebbia, e in I.ta.ca. gli ideali e la giustizia cercati altrove.

Sarebbe un peccato se il concept di Berardi si limitasse solo a queste canzoni. Riteniamo infatti che lo stile di narrazione, l’ecosistema sonoro e i riferimenti esatti in ogni contesto possano prestarsi, e quindi prendere maggiore forza, ad una rivisitazione che non sia limitata ad un file audio: invece di un solito concerto, vedremmo bene Odissee metropolitane inserito in un reading, un’architettura teatrale, o persino all’interno di un racconto di linguaggio (e dunque forma) microeditoriale come newsletter e blog, distribuiti eventualmente anche come podcast.

I musicisti hanno il dono intrinseco della sintesi e Berardi riesce benissimo a riassumere una giornata intera in un arpeggio di pochi minuti. Talento, certo, ma soprattutto una solida esperienza alle spalle: l’Uno Maggio Taranto (2015), Web Notte di Repubblica a cura di Ernesto Assante (2021), miglior testo al premio Bruno Lauzi (2014), finalista al Premio Lunezia (2013) e a L’Artista che non c’era nel 2016. Oltre il giudizio analogico musicale, questo lavoro è preziosissimo per la testimonianza e la memoria di quel periodo di restrizioni che abbiamo vissuto, e della paura che abbiamo avuto. È grazie soprattutto agli artisti, tutti, di ogni arte, proprio quella categoria così penalizzata, che abbiamo la possibilità di cristallizzare quelle difficoltà sociali e psicologiche e capitalizzarle al meglio positivamente.

Ha senso raccontare quello che ci manca, quello che non abbiamo? Potrà mai servire?Ebbene sì. Fa bene Berardi a musicare ciò che sentivamo di aver perso. Siamo fatti anche delle cose che non abbiamo; anche i tratti che ci mancano ci rappresentano.

E allora ci piace chiudere questa recensione mettendo una foto di Davide e Adriana, solari, positivi, in netto contrasto con la cupezza (giustificata) della copertina. Quando siamo fuorisede o ci sentiamo fuori luogo, spesso notiamo meglio alcune cose: sarà che anche il cuore, persino il cuore, è astigmatico?