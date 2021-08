Il tedio che si è riversato su di noi nel terribile lockdown per molti è stata una devastazione psicologica non di poco conto, mentre ad altri ha permesso, come all’artista romano Fernando Fidanza, di far tesoro dell’obbligato contesto per intraprendere iniziative costruttive, come quella di lanciare, a una manciata di poeti contemporanei, l’idea di musicare dei loro scritti, intersecando le due arti in fusione entusiastica. Ne deriva cosi il debut-album Old folk for new poets con 14 pezzi in elenco, nei quali il concetto di “folk” ha, per l’autore capitolino, la doppia valenza di “popolo” e di stima verso il genere musicale, visto come sinonimo di impegno, viaggi e stretto contatto col pubblico.



Da Musica a Dentro di te, l’itinerario di Fernando si dipana con un aspo di note ricche di pathos elettrico (Orale segreto), confidenzial-struggente ( Per charity), autoritario e descrittivo (Il vento, le nuvole, l’ala del gabbiano e la cornacchia col becco all’insù), o perlopiù cantautorale (Incontri, Con dialoghi d’acque, Trilogia dell’amore.Per te). Quelli che ci lascia il Nostro sono Detriti da custodire come prezioso souvenir narrativo. Invece, Ti voglio così ci calamita in un cicaleggio notturno, speziato da garbate percussioni e un’acoustic-guitar che stimola fantasie d’amarcord. L’intensa e drammatica A piedi nudi è l’ideale prologo finale per la succitata Dentro di te.



Per circa tre lustri, Fidanza ha stanziato in Cina e, in qualche modo, nella terra di Mao, ha forgiato magistralmente esperienze di soundtracks, documentari e letteratura sotto forma di raccolte di poesie. Visto l’imminenza dell’uscita della seconda prova libraria , al momento soffermiamoci su Old folk for new poets, poiché l’occasione di sentir musicare poesie è ghiotta e rara (per ora…) L’operazione è appena cominciata: prendere esempio ed emulare presto, prego…