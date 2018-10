Un viaggio a sud est, così potremmo definire in prima battuta il nuovo disco di Simona Norato. Un est che fa della Sicilia il suo punto di partenza per spingersi verso l’Africa, senza tralasciare territori dalle forti suggestioni arabe. Un album che va controcorrente rispetto al mercato attuale, alla supremazia musicale anglofona e ai suoni stereotipati a cui l’indie pop italico ci ha abituato, per abbracciare strumenti originali, armonie ricercate e ritmiche mai banali.

Prodotto da Cesare Basile e registrato in presa diretta agli Studi Zen Arcade di Catania, Orde di brave figlie è il secondo album della cantautrice palermitana, dopo La fine del mondo, esordio del 2015 finalista al Premio Tenco e la collaborazione con la conterranea Serena Ganci nel duo elettropop Iotatola.



Nove le tracce, di cui due strumentali, in cui la Norato capovolge il pensiero comune e rifiuta la manipolazione del potere, ricercando una libertà non solo stilistica, ma anche concettuale. Dalla condanna del totalitarismo di ispirazione Orwelliana in Un solo grande partito (“I bambini adorano il partito/ Vanno matti per le impiccagioni pubbliche/ Per i canti, i cortei, gli stendardi e le gite/ Le esercitazioni coi fucili giocattolo”) alla ricerca di una verità libera e controcorrente, un riscatto rappresentato dalla metaforica fuga di mammiferi del primo singolo Scegli me tra i bisonti (“Siamo cerve dell’Artico, anguille/ Sulla Terra non torneremo più”) e dalla “cavalcata delle valchirie” della title track (“Orde di brave figlie entreranno nelle vostre case/ Orde di brave figlie prenderanno le vostre figlie/ Io sono una signora per cui la guerra è finita”).

In chiusura, un dialogo intimo e sussurrato tra la Simona bambina (qui interpretata dalla dodicenne Marta Caudullo) e quella adulta sulle aspettative e i progetti di vita nell’intensa Questo universo spione, che mette il punto ad un album che fa della femminilità non più solo un sinonimo di fragilità, ma finalmente anche di indipendenza e coraggio.



Foto di Guido Gaudioso