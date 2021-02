Dentro Overnight c’è tutta la passione, l’entusiasmo e l’apertura internazionale che caratterizza The Matt Project, trio bresciano-veronese giunto al quarto lavoro in studio. Una passione che li coinvolge a 360° e li vede attualmente impegnati singolarmente su vari fronti. The Matt Project ha come protagonisti Jury Magliolo, cantante - polistrumentista, finalista e terzo classificato alla seconda edizione di X-Factor (alla quale partecipò senza approdare alla finale una certa Noemi), Carlo Poddighe, chitarrista-polistrumentista nonché produttore di Omar Pedrini e Matteo Breoni, batterista veronese. I tre si sono uniti in questo progetto nel 2015, per dare respiro alla passione innata verso le sonorità internazionali tra il soul, il funky e il rock.



"Overnight", uscito sul finire del 2020, è composto da dieci tracks cantate in inglese ed è un disco da bersi tutto d’un fiato, adatto a tutte le ore del giorno e della notte: appena alzati per darsi una scossa, in pausa pranzo per riprendersi dallo stress della vita quotidiana, la sera per darci dento in palestra e la notte per consumare le ultime energie rimaste. Fin dal primo ascolto ci si rende conto di quanto il trio ami il suono caldo e l’impatto soul-dance di alcuni anni fa, riproposto con una freschezza straordinaria, senza curarsi delle tendenze modaiole di oggi ma badando solo a realizzare il suono che ha in pancia. Questa indipendenza rende The Matt Project un’anomalia per il panorama italiano contemporaneo, spesso governato da logiche di business.



Un disco di sostanza, a cominciare dalla title track che apre l’album e dà il via ad una sequenza di brani tutti ugualmente coinvolgenti. Il sound è curato, con un tappeto sonoro costituito da basi di synth e chitarre che evitano i dribbling inutili per andare direttamente al sodo a cui si aggiunge una batteria elettronica alternata a quella “vera”, secca e dall’ottimo impatto e un basso che pompa con grande intensità. Pregevoli anche le voci, tra le quali abbondano i passaggi in falsetto. Evidenti gli echi dei suoni del passato: si va dai richiami a Prince ai rimandi a Michael Jackson, mentre fa capolino Sly & Family Stone e si affaccia Steve Wonder, mescolati ai più recenti Arctic Monkeys. Il riferimento più immediato risulta essere però quello a Jamiroquai, con la voce di Jury che gli fa l’occhiolino, in particolare nel brano Morning. “Overnight” è un unicum sonoro fatto di ritmo ed energia, con un groove ad alta gradazione che gira sempre alla larga dall’effetto nostalgia e che mette in evidenza la qualità della band, che ha dato alla luce un album nel quale è realmente difficile stabilire una classifica di merito tra le varie canzoni. Oltre alle due già citate suggeriamo Running from the beast e Real deal, ma il consiglio spassionato è di ascoltare l’intero lavoro, anche per apprezzare alcuni giochi sonori sicuramente efficaci e anomali. Il passaggio successivo sarà attendere la fine della pandemia per poterli finalmente vedere (e ascoltare!) dal vivo, ambito nel quale riescono a dare il meglio di sé.





Il disco è disponibile su Spotify, I-Tunes e tutte le piattaforme digitali di riferimento, oltre che in edizione limitata su vinile.

Pre order : www.themattproject.com).