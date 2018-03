Di solito le antologie, i greatest hits, hanno lo scopo preciso di fare il punto sullo state dell’arte della carriere di un artista, un po’ come avviene anche con dischi dal vivo. A dire il vero questo tipo di produzione una volta aveva più ragione di esistere, oggi con lo streaming la raccolta dei pezzi più belli di un musicista te la fai tu senza che nessuno ti suggerisca cosa ascoltare e cosa trascurare. Se però la scelta dei brani è fatta dallo stesso artista titolare del disco quest’ultimo rappresenta anche il suo diretto punto di vista e ciò è sicuramente un valore aggiunto. Pelle differente molto probabilmente è il risultato di un tale processo di valutazione che l’artista ha voluto fare raccogliendo in due dischi i periodi che hanno caratterizzato maggiormente la sua vita artistica e forse non solo quella.



Poco incline ad apparire come una rockstar, Enzo Avitabile è l’artista italiano, anzi napoletano, che più di ogni altro ha interpretato al meglio la cultura della propria terra e più in generale del mediterraneo, con quelle ricerche sui suoni nelle culture dei paesi intorno al mare nostrum che lo hanno portato a contaminare la propria musica per dare vita a numerosi progetti musicali che hanno traghettato, con discrezione e senza inutili clamori, l’artista napoletano dal soul e funky degli inizi verso le forme più moderne ed espressive di folk (che sarebbe più corretto chiamare etno-music o ancora meglio vera e propria world-music) degli ultimi anni. Sapiente mescolanza di suoni e culture che partono da Napoli e ritornano a Napoli passando per i tanti luoghi più o meno lontani che hanno tutti in comune le medesime matrici di cultura popolare.



Il primo disco si apre con il brano presentato a Sanremo con Peppe Servillo, Il coraggio di ogni giorno. Il pezzo è bello ed elegante e racconta di persone qualsiasi che ogni giorno devono avere il coraggio di vivere e sudare per andare avanti. A seguire una serie di brani che ripercorrono trasversalmente i progetti musicali che Enzo Avitabile ha messo sù negli anni e con i quali ha reinterpretato se stesso e la sua musica in diverse chiavi di lettura, ma soprattutto eseguiti spesso in duetto con numerosi artisti provenienti da quelle terre lontane da cui trae ispirazione. Khaled, Manu Dibango, Eliades Ochoa e addirittura il grande David Crosby (si, proprio quello di Crosby, Stills, Nash & Young) con un brano tratto da Black Tarantella del 2012, sono alcuni dei musicisti che hanno preso parte ai progetti artistici di Enzo Avitabile.



Il secondo disco invece rappresenta ciò che è stato in origine Enzo Avitabile. Un musicista che non volendo confondere se stesso con gli altri ha utilizzato una ricetta particolarmente efficace che ha reso unico il soul e il funky che ha interpretato in chiave napoletana, all’interno dei quali il suo sassofono e la sua voce si sono collocati perfettamente nel mood, nei ritmi e nelle sonorità sospese tra America e Napoli.



Insomma, un ottimo disco che aiuta molto a capire velocemente ma non superficialmente chi è questo artista e che viene in aiuto ai più giovani che potranno approfondire la sua conoscenza iniziando proprio da Pelle differente per andare a ritroso sino alle origini musicali di Enzo Avitabile.