Renato Franchi and His Band

Renato Franchi arriva con questo nuovo album, Penne e Calamai, al ventesimo album di una discografia che ha sempre mantenuto una certa regolarità nelle pubblicazioni, in particolare in questi ultimi anni. Cambia leggermente nome e oggi si presenta come Renato Franchi and His Band, ma i musicisti sono sempre gli stessi che lo accompagnano da molti anni sotto il nome Orchestrina del Suonatore Jones.

Parlavamo del nome, ma i riferimenti musicali di Renato Franchi sono sempre gli stessi, forti e chiari come lui stesso ci racconta “Mi sono rispecchiato nelle acque limpide e nelle buone vibrazioni della musica che amo, il Rock d’Autore, il Blues, le influenze Dylaniane, la Cultura Popolare del mondo, il Rhythm and Blues, il Soul, i Beatles, Tom Petty, gli Stones, De Gregori, Bertoli, Tenco, Bubola e De André per citarne alcuni. Ho camminato su questi sentieri fatti di poesia, racconti, profumo di fiori, femminilità ed emozioni”.

E questo modo di intendere la musica, intriso di bellezza e di speranza, è presente anche in questo nuovo lavoro, anzi, se possibile si percepisce un’atmosfera che sfida e tiene a bada i tempi difficili e i molti dolori che stiamo vivendo, con quattordici tracce di splendido Rock d’Autore, sincero, emozionante e genuino, come del resto lo sono Renato Franchi e tutte le persone che suonano nel disco. Umanità, solidarietà, giustizia e amore a piene mani, veri antidoti contro le brutture della vita, la solitudine e i comportamenti di certe persone.

Parlando delle tracce del disco, la partenza è alla grande con Calypso, con il magnifico lavoro al violino di Dan Shim Sara e l’Hammond di Gianni Colombo, un brano che tratta la storia di una campionessa di atletica leggera che ha combattuto e lottato il cancro e lo fa senza piangersi addosso, un invito quindi a lottare e non mollare mai. La title-track Penne e Calamai parte con un delizioso attacco della batteria di Gianfranco D’Adda ma è solo un preludio ad una delicata canzone d’amore. Amore che ritroviamo anche al centro del brano Ballata dei tre scarabocchi, tra ferite, cicatrici, tradimenti e delusioni in salsa rock, un humus che ritroviamo soprattutto nel primo singolo (e video) dell’album, Serenata delle distanze, con un suono denso e compatto con una armonica in primo piano. C’è anche una cover con la riuscita ed originale versione di un brano immortale del Mimmo nazionale, Vecchio Frack, un incedere che coinvolge grazie anche ad un trascinante violino gipsy.



Da segnalare troviamo anche due brani con forte influenze sixties: Sono con te, composto da Viki Ferrara, storico batterista che qui duetta con la moglie Isa Beltramini su un tappeto melodico sognante e di altri tempi, e Buontempo, brano gioioso e ottimista dedicato alle belle persone incontrate. Non mancano anche due incursioni nei profumi blues come in Spazi di sereno, con in evidenza il basso pulsante di Roberto D’Amico, la Fender di Joselito Carboni che ci delizia anche con la slide guitar finale e il brano Electric Moon blues, un breve ma intenso talking blues.

Ho sempre ritenuto Renato Franchi un grande artigiano e un grande divulgatore di buona e vera musica, un lavoro portato avanti attraverso i numerosi concerti dedicati ai grandi cantautori italiani. Ma ormai da tempo la sua personale discografica si è arricchita di diversi album che hanno definito una propria produzione musicale che possiamo inserire nella grande scuola cantautorale italiana, con alcune gemme di grande valore. “Penne e Calamai” è disco decisamente consigliato.