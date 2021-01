Per essere felici di Marina Rei non è il disco più bello o meglio realizzato nell’anno appena concluso, ma è senz’altro – per chi scrive – uno tra i più veri. La verità è essenziale per la cantautrice romana, tanto quanto la sua libertà artistica. Basterebbe solo ascoltare e riascoltare a mo’ di mantra il brano che dà il titolo all’album nella deflagrante e, per certi versi, devastante semplicità delle parole che lo compongono, affilate, taglienti, talmente chiare da non lasciare via di scampo. Alcune bisognerebbe scriversele, leggersele, farle proprie, tipo “la facoltà di scegliersi è l’unica via per amarsi” o ancora “non servono le conferme, non serve più apparire, non serve quel che dici, non serve quasi niente per essere felici”.

Espressioni che mettono in risalto soprattutto una consapevolezza umana, passata attraverso il dolore delle scelte, mai fossilizzata in quel che è stato, ma in “perenne” (guarda caso è il nome della sua etichetta) ricerca, come dimostrato in venticinque anni di storia e impressa in opere significative quali “Inaspettatamente” (2000), “Musa” (2009), “La conseguenza naturale dell’errore” (2012) e il più recente “Pareidolia” (2014).

La Rei – cinquantenne ai nostri giorni – non ha paura di spogliarsi e mettersi a nudo, di scoprirsi ancora fragile in amore (L’occasione per conoscerci meglio) e di manifestare i suoi tormenti sentimentali (Ci penso a te), ma anche di compiere planate introspettive dedicate alla figura paterna (Comunque tu) e al figlio (Bellissimo). Il disco è frutto quasi interamente di un lavoro casalingo con la volontà di non rincorrere alcun canone di bellezza o stereotipo sonoro, come dichiara la stessa Marina, aggiungendo che la scrittura è stata l’unica risorsa da cui partire e a cui tornare. Impegnata in prima linea anche in qualità di polistrumentista, si è circondata di validi compagni di viaggio, tra cui Matteo Scannicchio e i fidi fratelli Sinigallia, oltre che di musicisti che le hanno donato col cuore la propria arte. Il coraggio di scegliere la verità di sé stessa, nella vita e nella musica, non è mai mancato a Marina Rei e questo le basta per essere felice.