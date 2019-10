Piovesse sempre così è uno scroscio di idee che si trasformano in musica e in immagini, in un “time-lapse” che ci fa scorrere tra le pagine di un calendario. È un disco “verde… come un prato a settembre, quando dentro è dicembre”, per citare un brano dell’album che ricorda la poetica che caratterizza l’intramontabile Petali e mirto (di qualche annetto fa ormai) e che stilisticamente rende riconoscibilissima la penna di Giua, capace di raccontare attraverso quadri di forte impatto emotivo. Ascoltiamo un lavoro completo, che non mostra punti deboli e che alterna composizioni musicalmente più in linea con la canzone d’autore a brani che virano ad pop-rock comunque raffinato.

Un asso nella manica è certamente Feng Shui, brano in cui vengono messe in scena le bizzarie e le nevrosi della femminilità urbana contemporanea, dove tra canto e recitazione Giua condivide il pezzo con Carla Signoris, (qui in alto in una foto che racchiude bene l'atmosfera che si respirava in studio) il cui impeccabile contributo ne sottolinea lo spirito scherzoso. C’è poi la voce di Lisa Galatini che ci traghetta in maniera convincente e divertente tra i pensieri di Cosa penserà la gente.

Tra i co-autori dei brani, che descrivono soprattutto intimità e interrogativi esistenziali, troviamo nomi come Pacifico, Zibba, Emilio Munda, Mario Cianchi, Gianluca Martinelli, Carlo Fava e Stefano Della Casa. A deliziarci in più di un brano è il violoncello di Jaques Morelenbaum mentre al pianoforte troviamo la maestria di Paolo Silvestri, a cui sono stati affidati gli arrangiamenti oltre che l’intera direzione artistica.

Non smentisce la sua classe Giua e non delude i suoi estimatori, anzi, con questo nuovo album lancia la sua sfida verso un nuovo pubblico con una proposta musicale capace di arrivare, ne siamo certi, a chi ancora non la conosce conquistandolo con la sua scrittura unica e riconoscibile.