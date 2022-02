Prendendo a prestito l’aggettivo contenuto nel titolo del tributo di qualche anno fa, Polisex 40th Anniversary è sicuramente un disco “atipico”. In realtà si tratta di un ulteriore omaggio a Ivan Cattaneo, in particolare al suo brano-manifesto di cantautore, ovvero Polisex, in occasione dei quarant’anni dalla pubblicazione. Incluso nell’LP Urlo del 1980 (prodotto da Nanni Ricordi, arrangiato da Tony Mimms) e inserito nel Lato B del 45 giri Pupa, Cattaneo stesso nelle note di presentazione lo definisce «una straordinaria invenzione, una song a cui mancava un ritornello davvero commerciale, era troppo eterea e sofisticata e il suo ritornello semmai era la frase di sax scritta anch’essa da me». All’epoca Ivan aveva solo ventisette anni ma vantava un background sia musicale che umano non di poco conto, oltre che una genialità artistica (è stato l’inventore dell’arte dei cinque sensi denominata T.U.V.O.G.) al di fuori del comune. In due parole (e altre due): era avanti, molto avanti. La sessualità, intesa come atto inventivo libero e creativo, era già nella sua mente, anzi nella sua vita. Polisex è l’incarnazione più autentica del suo essere artista e umano, senza nessuna dissociazione né incongruenza tra le due dimensioni.

L’idea celebrativa è venuta a Salvatore De Falco sulla scia del ricordo dell’album Slave To The Rhythm (1985) di Grace Jones prodotto da Trevor Horn, composto da otto diverse tracce del medesimo brano. Ascoltare le varianti di Polisex è intrigante e spassoso; tra Club, Orchestral e Trap Version, curate da alcuni producers della scena dance italiana tra cui Diego Mates, MVC Project e Sweet Suite, a colpire è la conclusiva solo voce e chitarra (sarà nato così?) in cui Ivan dimostra perfettamente che il pezzo è un gran pezzo in quanto si regge benissimo in piedi. Le riletture di Adel Tirant, Attilio Fontana, Madame X e Giovanni Leone del Balletto di Bronzo hanno il pregio di valorizzarlo al massimo, imprimendo – ognuno a modo proprio – una chiave sonora e interpretativa unica e originale. Il disco è disponibile anche in edizione limitata Vinyl Gold con foto-poster.

Foto di Nikka Dimroci