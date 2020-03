Nuovo album per Olden, all’anagrafe Davide Sellari, cantautore di origine perugine ma residente a Barcellona ormai da molti anni. Si tratta del suo quinto lavoro, un percorso iniziato nel 2011 con un disco omonimo a cui seguì tre anni dopo "Sono andato a letto presto" e "Ci hanno fregato tutto" nel 2017. Il suo ultimo album era invece "A60", uscito nel 2018, che riproponeva alcuni brani degli anni ’60 o giù di lì e non per forza grandi hit commerciali, ma canzoni – e artisti – che hanno segnato Davide nella sua crescita umana e artistica.



Brani rivoltati e rivisti in maniera personale e coadiuvato in questo da Flavio Ferri (insieme nella foto in basso), nella foto imusicista e arrangiatore di tutto rispetto che alla fine degli anni ’80 (insieme a Carlo Bertotti) fondò i Delta V, formidabile gruppo capace di mischiare come pochi il pop con l’elettronica e che tra alti e bassi, cambi di formazione, è ancora attivo. Una “coppia” artistica quella di Flavio Ferri e Olden che ‘funziona’ e che dopo l’esperienza messa in atto per rimodellare le cover di “A60”, si cimenta oggi con canzoni inedite. E il risultato è davvero apprezzabile.

Prima che sia tardi è una sorta di concept album, dove le canzoni diventano episodi di una storia, quella di Zahira, in un neanche tanto ipotetico Paese dominato da una dittatura. Anticipato dalla struggente Aquilone, una canzone che ci mette davanti una verità reale, cruda, l’album è figlio di una raffinata indole cantautorale a cui Olden ci aveva già abituato in passato grazie ad una sensibilità verso il mondo reale che vive una sofferenza sociale e politica in tanti Paesi del mondo.



I brani di questo concept (potremmo chiamarli quasi ‘capitoli’), permettono all’artista di raccontare - grazie ad un’interpretazione coinvolta e coinvolgente - disperazione e consapevolezza dell’arrivo, un giorno, della verità e della giustizia sociale. Anche se ci pare doveroso dire che il ‘finale’ di questo album-racconto si presta a più letture e quando ti sembra di aver capito tutto… ecco che riascolti un’altra volta e il punto focale diventa un altro. Un album che quindi spiazza per bellezza e intensità e che al primo ascolto mi ha riportato subito alla mente ‘La bambina con il palloncino rosso’ di Banksy e a quella scritta a lato che invita tutti a credere che “C’è sempre speranza”. Un speranza che vive nell’interpretazione di Olden in cui quasi sembra dirci che potranno sopprimere la nostra idea di libertà ma alla fine riuscirà a librarsi in volo proprio come quel palloncino rosso.



Un album che potrebbe entrare di fatto in quella narrativa musicale in cui ci sono le nostre vite e dei nostri fratelli, rappresentata da Zahira, che dalla riva opposta del nostro mare tentano di sfuggire alla tirannia, alla povertà e alle guerre come descrive bene un brano come Mare tranquillo. In evidenza, alla fine di questo lavoro così coinvolgente, la presenza di Umberto Maria Giardini in una bonus track che cattura, anche per la capacità di portare l’ascoltatore ad immedesimarsi in Zahira che arriva (forse…) alla sua libertà. Un fiume amaro di lacrime e sofferenza che può essere declinato in centinaia di situazioni in giro per il mondo, un album che porta alla consapevolezza del proprio diritto all’esistenza (anche se purtroppo non sempre diventa conquista). Un album di cui abbiamo necessariamente bisogno per (tentare di) salvare un mondo in cui l’amore per il prossimo sta diventando solo un lontano ricordo sbiadito.