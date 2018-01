Lo stipendio a fine mese ti permetterà l'altare e la notte, stanco morto, dormirai senza sognare, finalmente come tutti un po' incapace di pensare ("Non ti preoccupare").

“Punto e basta!”: con questa espressione perentoria i bambini adattano in qualche modo la realtà ai loro sogni e pretendono che il reale sia come desiderano. Ma noi adulti? È quella che viviamo la vita che sognavamo? Sappiamo volare in alto al di sopra delle comuni miserie umane e conosciamo ancora quell’ingenuo senso di stupore, di gioia e meraviglia con cui guardavamo volteggiare nell’aria un aeroplanino di carta? Troviamo le istruzioni per costruirne uno nell’originale artwork di questo disco, intitolato proprio Punto e basta!: si tratta dell’album d’esordio del cantautore pugliese (ma bolognese d’adozione) Andrea “Nabel” Nardelli. D’altronde fin dall’evocativa intro acustica le sonorità di Nabel mostrano una prepotente spinta sognante; le sue canzoni possiedono infatti un afflato malinconico e onirico, delicato e spesso al contempo di grande intensità, un respiro generoso e struggente, arioso e riflessivo, mentre riflettono sulla vita adulta, tra ricordi d’infanzia, illusioni, fallimenti e il sonno senza sogni di un’esistenza meccanica: “Vuoi essere un buon padre, ma ti scontri col bambino che in te salta, piange e scalcia e vuole indietro il suo destino” (Non ti preoccupare).



Le interpretazioni, molto incisive, con un timbro che a volte rammenta Nabil Bey (Nabil Salameh) dei Radiodervish, accompagnano melodie placide, crescendo impetuosi, trame acustiche, eleganze di contrabbasso e riff chirurgici di chitarre elettriche; Andrea Nabel è infatti accompagnato da uno stuolo di ottimi musicisti. Il cantautore, oltre a saper raccontare storie, sembra avere un’altra dote preziosa, ovvero sa emozionare, con una sensibilità non comune che materia i testi e gli arrangiamenti, al contempo sobri e struggenti.