"Tu il tempo non me lo dai, tu ci devi entrare nel tempo, che già esiste, noi andremo via ed il tempo resterà" questo diceva Pino Daniele a proposito del tempo e questa nuova uscita discografica, curata dal figlio di Pino, Alex Daniele, con l'ente no profit Pino Daniele Trust Onlus, non poteva che intitolarsi Quando e non solo perché è il titolo di una delle più belle canzoni di un artista divenuto ormai leggenda, ma perché questo cofanetto è di fatto un viaggio nel tempo. Il tempo di Pino Daniele appunto, durante il quale ha scritto e inciso decine di capolavori, qui raggruppati in cinque CD contenenti ben 95 brani datati tra il 1981 e il 1999, tutti rimasterizzati dai nastri originali appartenenti al catalogo Warner Music. Completano l’opera un Cd contenente 14 provini, demo e versioni alternative mai pubblicati prima, un libro di 72 pagine con foto, commenti di Pino Daniele e spartiti musicali per studi di chitarra e infine ma non ultimo il DVD del film-documentario “Pino Daniele - Il tempo resterà” di Giorgio Verdelli, che racconta quasi 40 anni di storia, attraverso il materiale, spesso inedito, recuperato in occasione dell'allestimento permanente del Museo "Pino Daniele Alive" situato nel cuore della città di Napoli.

Il primo cd si intitola Tutta N'ata Storia (1981-1984) ed è dedicato al periodo in cui Pino Daniele con le sua musica stava creando una moderna tradizione napoletana, fuori dai confini geografici e folkloristici, il tempo del Neapolitan Power, movimento nel quale un’intera generazione si è riconosciuta anche grazie alle canzoni di Pino. Sciò Live (1984) è il secondo CD ed è la testimonianza della grande energia di quel periodo espressa soprattutto dal vivo. Il terzo Cd si intitola Blue Jeans e tradizione (1985-1986) e rappresenta il periodo in cui tradizione e mescolanza di culture hanno caratterizzato la sua produzione più sperimentale e contaminata. Davanti al Mare (1989-1993) è il cd numero 4 ed è rappresentativo del periodo durante il quale Pino Daniele resta dolorosamente lontano dalle scene live per ragioni di salute, ma durante il quale scrive grandi capolavori come Anna verrà e Quando su tutti. A chiudere la cinquina il CD Un Mondo Nuovo (1995-1999) ovvero il raggiungimento di un sottile ma stabile equilibrio tra forma artistica (come la intendeva lui) e le inevitabili esigenze di mercato, con alcuni dei classici del suo repertorio in versioni leggermente differenti dagli originali, ormai troppo lontani nel tempo, ma perfettamente riconoscibili come suoi indiscussi capolavori. Il sesto CD è la ciliegina sulla torta, quello che rende unico e completo questo meraviglioso cofanetto. Si intitola Trackse raccoglie provini, Demo e Take Pre-Produzione. I primi sono registrazioni senza arrangiamenti, poco più che appunti, ma molto interessanti perché rivelano aspetti artistici e musicali inediti ai più e ci fanno conoscere meglio l’artista Pino Daniele. Le demo invece sono registrazione qualitativamente superiore al provino, ma non definitive e infine il Take Pre-Produzione sono registrazioni realizzate in studio ma ancora in fase di finalizzazione, sulle quali Pino provava varie soluzioni per assoli di chitarra e canto.

Basterebbero questi sei dischi a convincere l’appassionato a procurasi questo cofanetto (di cui esiste anche una versione leggera composta di soli 3 cd senza libro e film) ma le sorprese non sono finite perché a chiudere alla grande c’è Pino Daniele - Il Tempo resterà, il bellissimo film documentario scritto e diretto da Giorgio Verdelli, che ha ottenuto grande successo di critica e pubblico, proiettato per 3 giorni in oltre 270 sale cinematografiche italiane, con oltre 60.000 spettatori, premiato al Mediterraneo Video Festival di Ascea e trasmesso a settembre anche su Rai 3. “Era un grande personaggio” – dichiara in una recente intervista Giorgio Verdelli parlando del film e di Pino Daniele – “con un carattere anche spigoloso. Non era una persona facile. Qualche volta abbiamo anche litigato e credo di essere una delle poche persone a cui lui abbia chiesto scusa. Ma la cosa importante da dire è che lui è stato un grandissimo innovatore musicale e poetico, anche inconsapevolmente”.



Insomma Quando è una gran bella produzione che a differenza di altre antologie postume aggiunge qualcosa di nuovo alla produzione di Pino Daniele grazie alla rimasterizzazione delle tracce audio estratte dai nastri analogici e digitali originali (quelli che vengono chiamati Original Master Tapes) e che ha ridato nuova vita sonora a brani incisi più di 30 anni fa migliorandone il suono, senza però stravolgerne l’essenza e ai numerosi contributi fatti di versioni alternative, demo e provini mai pubblicati prima. Da possedere.



Foto di Priscilla Benedetti