Valerio Liboni è un Signor Musicista con una carriera cinquantennale alle spalle, iniziata nel 1969 come batterista del gruppo beat I Ragazzi del Sole. Qualche anno dopo, nel 1971, fonda La Strana Società ottenendo uno straordinario successo grazie al 45 giri Pop corn (1972) e partecipando nel 1976 al Festival di Sanremo. Nel 1977 entra a far parte della band I Nuovi Angeli e inizia a scrivere canzoni per altri, tra cui Fiorella Mannoia, Mal e Jo Chiarello.Valerio Liboni è anche un Signor Cantautore con sette album da solista all’attivo, l’ultimo …questa è la mia vita pubblicato nel 2019 è una nutrita raccolta contenente gran parte della sua storia musicale d’autore, tra cui molti brani cofirmati insieme a Guido Guglielminetti, altro musicista di valore, già collaboratore di vari artisti quali Ivano Fossati e Francesco De Gregori.

A colpire è la grande ispirazione che trasuda l’intero disco, dalla composizione all’interpretazione delle canzoni, fino agli arrangiamenti, mettendo in luce una personalità sensibile e attenta nel tradurre in musica emozioni, sentimenti e storie appartenenti al proprio vissuto e al proprio mondo interiore, ad esempio nella toccante Non è il caso che mi chiami amore e nell’intensa autoconfessione Questa è la mia vita che regala un brivido particolare. Non sono gli unici due episodi a far venir voglia di riascoltarli più e più volte per gustarne appieno la bellezza; alla lista dei preferiti bisogna aggiungere Magari poi e Se questo non è amore che vede tra gli autori l’indimenticato Gianmaria Testa, senza tralasciare Una lettera, frutto della recente collaborazione con Silvano Borgatta. Una puntatina nelle atmosfere anni ‘80 è garantita dall’ultima traccia, Andiamo via, dove spunta la squillante e riconoscibile voce di Jo Chiarello a creare un momento di sana nostalgia. Il viaggio di Valerio Liboni prosegue intimamente e con passione, lontano dalle ribalte mediatiche artefatte e urlate, proprio come si conviene a un “mercante di musica con l’anima da poeta”.