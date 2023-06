Le cicatrici, o nella migliore delle ipotesi le tracce, che la pandemia ha lasciato, si possono misurare a seconda della distanza che ognuno ha vissuto con quella sciagura. Per molti è stata tragedia vera e propria, per tanti altri una prolungata sosta forzata, una messa in pausa, più o meno parziale, della propria esistenza. Quel faccia a faccia con sè stessi e con le cose del mondo, che prendevano un’altra via, per tanti versi inedita e inattesa, ha scosso e ridefinito le priorità, le gerarchie personali, ha rimesso al centro, per molti, alcune questioni vitali, essenziali, non più rimandabili. Questo riordinare il proprio archivio esistenziale è stato il punto di partenza anche di Giovanni Battaglino, che nelle sue dieci tracce ci porta nel suo mondo in trasformazione che ha bisogno di nuove ancore da piantare e solidi punti di partenza, per raccontare e capire.



Il musicista e cantautore piemontese non si nasconde, e già dal titolo Ricominciare dalle parole traccia una strada, la sua strada, quella percorsa riempiendo a mano un taccuino di parole che poi sarebbero diventate questa manciata di canzoni. Battaglino nei testi ripercorre il quotidiano provando a spogliarlo del superfluo, a liberarsi il più possibile da fardelli e inutili sovrastrutture, lo si percepisce chiaramente già dal brano di apertura Il peso delle cose. Avere a che fare con le parole scritte è sempre un gioco al rialzo, come diceva già dall’Ottocento la poetessa americana Emily Dickinson, le parole una volta scritte non sono morte, ma al contrario, proprio in quel momento cominciano a vivere, perché diventano di tutti. E le parole quando si mettono in fila raccontano storie, è questa l’arte dei cantautori. E così i temi di questo disco cominciano a percorrere tante strade, parlando anche d’amore (Mancato Amore), di vita e di futuro come in Ricominci o nel brano Dire, che si sofferma anche proprio sulla forza propria delle parole. Sebbene questo lavoro parta dalle parole ci si accorge ben presto che Battaglino è anche un importante musicista, di quelli saliti sul palco con Morricone per intenderci, e dunque gli arrangiamenti crescono negli ascolti, muovendosi anche verso atmosfere venate di jazz o di bossanova come nel caso di Isola Pedonale. Con la pandemia ormai alle spalle, scorrere e ascoltare la tracklist di questo disco può riportare senza più paura in quella bolla emotiva di riflessioni avviate in quei giorni, liberi però dall’ansia di quel periodo.