Ogni regno che si rispetti ha la sua regina. Pietra Montecorvino è l’indiscussa sovrana del Neapolitan Power, fermento musicale (e culturale) che, oltrepassando tradizione e folklore, si apre al mondo immettendo energia nuova sia nelle sonorità che nei temi. Passionale, ruvida, sensuale, viscerale, autenticamente napoletana, la Montecorvino possiede un fuoco ardente nella voce, lava incandescente che sgorga dalla sua essenza vulcanica. Donna ancestrale, magica, quasi mitologica, ha lo straordinario potere – appartenente a pochi – di imprimere sé stessa in ciò che canta.

Rigina è il suo nuovo disco “arrivato direttamente dall’anima che l’ha composto, scomposto, fermato per sempre”. Quest’intima e profonda maternità si avverte tutta, in particolare nelle canzoni scritte (sette su undici) di suo pugno, asciutte e crude eppure così pulsanti e vive, ottimamente arrangiate da Ernesto Nobili. C’è dentro il suo mondo (Napoli mia), c’è dentro sé stessa (Pietra contro tutti), c’è dentro la preghiera contro il femminicidio (Rosa senza terra in cui partecipano Eva Robin’s e Patrizia Zanetti) ma anche la speranza nell’eterno sentimento (Come l’amore). Dalla recente esperienza come attrice nel film della regista Nunzia De Stefano è nata l’intensa e ispirata Nevia, uno dei brani migliori.

Tra gli autori presenti ci sono Eugenio Bennato (Canzone della jettatura), Massimiliano Ambrosino (Na mullica ‘e pane), Riccardo Ceres (‘O core zitto) e il ritrovato Gennaro Cosmo Parlato che in Miss Vesuvia traccia un bellissimo ritratto della stessa Pietra («dint ‘o core tene ‘o ffuoco, pe chesto ‘a gente ‘a chiamma Miss Vesuvia»). Rigina nelle cui vene ribolle l’amata Napoli, la sua arte, la sua gente. Rigina ‘e chi nun conta niente che canta e si sente rigina pe’ sempe e chest’è!