Sembra strano, ma in alcuni casi tappa obbligatoria per ricercare se stessi è prendere le distanze dalle proprie radici e mettersi in viaggio, andare lontano, perdersi per poi ritrovarsi. Elena Sanchi non ci ha pensato su due volte e, ormai dieci anni orsono, ha dato inizio a un bellissimo percorso fuori e (soprattutto) dentro sé che l’ha condotta a pubblicare nel 2015 l’album d’esordio Cuore migrante (la recensione a questo link: http://www.lisolachenoncera.it/rivista/recensioni/cuore-migrante/), ricevendo – inaspettatamente – la candidatura alla Targa Tenco come “Miglior Opera Prima”. Arrivata a un certo punto, poi, ha avvertito forte il bisogno di rinsaldare le sue radici continuando il viaggio sotto una nuova luce, ancora più consapevole del fuoco che le arde dentro.

L’urgenza di esprimersi attraverso la musica e le canzoni ha dato vita a un secondo capitolo sia umano che artistico, Risveglio, che già nel titolo racchiude il significato autentico dell’album. L’evoluzione si sente, c’è nella voce, nella scrittura dei testi e delle musiche, nei suoni, nell’anima che non ha paura di meravigliarsi, di lasciarsi andare, di trasformarsi, di manifestarsi nei sentimenti più intimi e nelle emozioni più profonde. Elena dipinge un quadro di colori e atmosfere rarefatti, mai accecanti o invadenti, ma sempre delicati e raffinati, impastato di sensibilità e verità, creato con passione e dedizione, avvolto di ispirazione e suggestione. Alcuni punti brillano particolarmente, ad esempio In caduta libera (“…un salto nel vuoto, in caduta libera nell’immensità…”), Sulla mia pelle (“…ci sono voci che risuonano dentro come la musica…”) e Cambiamenti di stagione (“…dove si ama non scende mai la notte…”), ma anche la deliziosa Rimini, omaggio un po’ charleston, un po’ retrò alla sua terra.

Elena Sanchi, in compagnia di molte altre colleghe, rappresenta quella valente schiera di cantautrici italiane alla continua ricerca del senso da imprimere alla propria arte e che alimentano, incessantemente e tenacemente, il sogno di essere il più possibile fedeli a se stesse. Tanto nella vita, ancora di più nella musica.