Riverberi è un disco rock di nove tracce, che viaggia su un confine temporale e musicale ampio, attingendo a volte da sonorità legate al fine millennio con echi o se preferite ”riverberi” della seconda metà degli anni Ottanta, e a volte a soluzioni molto più vicine ai giorni nostri, queste ultime usate molto di più nel disco di esordio I Vivi, entrato nella cinquina del Premio Tenco come opera prima. Forse proprio l’attesa di questa nuova uscita, viste le premesse, lasciava immaginare un percorso di continuità sul solco già tracciato, e invece le direzioni diverse hanno prevalso.

I testi, scritti e cantati da Gabriele Bosetti, trasmettono l’esigenza di una maggiore introspezione, oltre una malinconia latente che non sfocia però nella tristezza. E’ forse l’incertezza e la paura di rischiare sul presente e sul futuro prossimo, atteggiamento che segna un rifiuto a vivere con maggiore spensieratezza la realtà. Sicuramente questo immaginario e queste scelte tematiche di matrice new wave / post punk si sposano bene con la scelta delle soluzioni sonore, almeno nei brani più riusciti, che mutano verso un suono più cupo e ricercato, ma che ben veste le composizioni che si allontanano un pochino dalla forma canzone per volteggiare tra accenni di psichedelia e cavalcate sonore che si fermano alle soglie del post-rock.



Il suono del disco è riconoscibile, omogeneo, con la produzione di Lele Battista che regala, in particolare con le sue tastiere e in generale negli arrangiamenti, quel collante che fa funzionare il viaggio. Non è ancora probabilmente l’album della maturità, ma rappresenta un passaggio corposo verso l’acquisizione di una sempre maggiore personalità musicale che non tarderà a esprimersi maggiormente, raccogliendo e sintetizzando in avanti quanto fatto di buono anche in questo disco.

