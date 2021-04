Rocker sì, ma dall’anima romantica. È l’essenza di Pia Tuccitto, cantautrice aretina trapiantata a Bologna da metà anni Ottanta, tra le più valide rappresentanti del rock al femminile di casa nostra. Il suo curriculum artistico è degno di nota: dalle collaborazioni con Vasco Rossi e Gaetano Curreri ai brani firmati per Patty Pravo e Irene Grandi, fino a due album (più un EP) all’attivo. Romantica io è l’ultimo disco arrivato che ne conferma la spiccata sensibilità nello scrivere canzoni melodicamente energiche che sanno parlare di sentimenti con quel graffio intrigante e incisivo, mai scontato e smaccato, evidente nella title track e in Com’è bello il mio amore, due pezzi forti che potrebbero “spaccare” radiofonicamente parlando.

Pia ha dalla sua parte il fatto di essere libera e sincera, senza nessun filtro, di comporre e cantare in modo naturale così come respira o mangia. Tutta questa verità si avverte, vive nelle sue canzoni seguendo una traiettoria in crescendo che, passaggio dopo passaggio, arriva e colpisce nel segno. È il caso di Perché tutto muore e Stupida per te, dove l’atmosfera si fa intensa mediante il racconto realistico delle proprie emozioni che, in certi momenti, sembrano trasformarsi in immagini ben definite. Alcuni episodi – da segnalare Tu sei un sogno per me – fanno parte dello spettacolo Ioelei che vede protagoniste tra musica e parole la Tuccitto e l’ex pallavolista Federica Lisi, autrice insieme ad Anna Cherubini (moglie del campione di volley Vigor Bovolenta scomparso nel 2012) del libro Noi non ci lasceremo mai. Non manca l’omaggio al pigmalione Vasco nella bella e personale rilettura di E…, successo estratto dal plurivenduto (oltre un milione di copie) Buoni e cattivi del 2004.

Produzione della stessa Pia in tandem con Luca Bignardi e Frank Nemola, musicisti di grande esperienza, bravi nell’infondere il giusto soffio sonoro all’intero lavoro attraversato dall’inizio alla fine da quel filo magnetico che tiene collegati rock e cuore.

Foto di Massimo Persiani