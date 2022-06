È indubbio che Tony Pagliuca non abbia bisogno di presentazioni; se poi si fa riferimento ad un certo ambito musicale, nello specifico al progressivo italiano, l’artista pescarese fu non solo un protagonista ma un precursore con Le Orme. È altresì indubbio che le vicende che ci riserva la vita ci portino dinanzi a delle diramazioni, dei cambi di percorso a volte repentini, così oggi Pagliuca ci propone un CD che sfugge volutamente da quelle che sono le (classiche) sonorità conosciute dal suo grande pubblico. Attenzione però a non farvi sviare, perché ‘di nicchia’ non fa certo il paio con ‘difficile’ o troppo cerebrale. Tutt’altro, questo suo ultimo lavoro discografico è intenso e ricercato quanto deve esserlo un vero e proprio grido interiore rivolto verso qualcosa di più grande.

Il suo nuovo lavoro, Rosa Mystica è la trasposizione in musica dei Misteri Gaudiosi del Rosario realizzata in collaborazione con il Maestro Vittore Ussardi, autore della melodia stessa. Il CD è presentato in una elegante confezione cartonata caratterizzata da una splendida rosa che si schiude su uno sfondo completamente bianco-candido, una sorta di invito a farne proprio il profumo che la caratterizza. Rosa Mystica è una suite, figlia in una qual misura degli aspetti spirituali che hanno caratterizzato la vita del tastierista. Una sinfonia che si dipana in una traccia di 33 minuti e 33 secondi (“33” per chi si intende di numerologia è un numero legato all’armonia, alla sincerità e all’amore) senza soluzione di continuità, nonostante abbia una sua suddivisione interna.

Con Rosa Mystica dimenticatevi il virtuosismo tastieristico a cui Pagliuca ci ha abituato nell’ultimo mezzo secolo. Qui ci troviamo dinanzi ad un artista che sa andare controcorrente sorprendendo il suo pubblico e questo nuovo progetto ne è nuovamente la prova. Con Rosa Mystica Pagliuca ci incoraggia, ci accompagna lungo un percorso di riflessione, e forse questi cupi tempi odierni che stiamo vivendo ne hanno proprio bisogno.