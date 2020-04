In Rotazione Rivoluzione i Malmo percorrono un altro bel pezzo di strada, calpestando quel solco sacrosanto e possibile per quanti vogliano scrivere e suonare canzoni rock fuori dalle mode del momento ma dentro il contenitore più ampio e solido del rock. Si conferma il marchio di fabbrica di un efficace post rock , che si evolve rispetto al passato e viene messo a disposizione di una ricerca della forma canzone senza cercare facili scorciatoie. Le classiche sonorità internazionali, soprattutto nord europee sembrano incontrarsi (per esempio in Crateri) con l’esperimento della canzone d’autore post rock, portata avanti agli esordi dagli Amor Fou e con l’alternative rock di alcuni momenti dei Verdena.

Il brano che dà il titolo all’album è uno strumentale che funziona come porta segreta, come passaggio tra i due album della band, dalle atmosfere esplorate nel concept d’esordio a queste nuove nove canzoni molto centrate sul presente anche per quanto riguarda i testi. C’è una ricerca delle parole attenta tanto al significato quanto alla musicalità. I Malmo suonano da band affiatata e consapevole, sostenendo la voce di Daniele Ruotolo, che mantenendo la sua identità, si rapporta ai cambi di registro che si alternano nel disco. Continua la felice collaborazione con Massimo De Vita (Blindur) per quanto riguarda la produzione artistica. L’intesa con lui in questo secondo disco, pare crescere ulteriormente nell’esplorazione di nuove strade sonore, quasi a immaginarlo ormai come un componente della band. Questo disco va conosciuto da chi ama il rock, ascoltato da chi cerca nuove canzoni da aggiungere alla propria e personale playlist e consigliato a chi il post rock lo cerca solo dal centro Europa in su.