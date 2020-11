Diciamolo subito, Roberta Finocchiaro è un vero e proprio talento. Ha appena 27 anni e ha già raccolto attorno a sé parecchi pareri positivi, che sono andati a consolidarsi con l’uscita del suo ultimo album Save Lives With The Rhythm. Una storia che parte nel 2014, quando viene notata dalla Tillie Records, etichetta discografica di Simona Virlinzi che nel 2016 pubblica il suo primo lavoro discografico, “Foglie di Carta”, un album in cui dimostra tutto il suo amore per i generi pop/blues/folk d’ispirazione americana. A inizio 2018 si esibisce al Light Of Day ad Asbury Park nel New Jersey e a fine anno viene pubblicato il suo secondo album “Something True” inciso a Memphis ai Sam Phillips Recording con la partecipazione di alcuni musicisti americani tra cui John Mayer e uscito sempre per la Tillie Records.



Ed eccoci arrivati al 2020 e al suo Save Lives With The Rhythm. Undici brani registrati a Brooklyn, New York e co-prodotti da lei stessa con Steve Jordan (presente alla batteria e percussioni) che ci consegnano un album dal respiro tipicamente americano, soul-funk e al contempo intriso di un pop raffinato e mai scontato. Segnaliamo giusto un paio di brani, quasi a caso perché tutti meritano ascolto e attenzione. Il primo, in quanto è il mio preferito, Hope a cui farei seguire l’elegante Pictures Of The Rain, con in apertura la fisarmonica del nonno Gino ed infine Made For The Dreamers, in cui Roberta dimostra tutta la sua bravura alla chitarra. Anche questa volta la timida e talentuosa Roberta Finocchiaro è sicuramente promossa a pieni voti.