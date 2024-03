Andrea Dieci è un musicista milanese che ha attraversato e accumulato varie esperienze in campo artistico, prima come leader delle band Semplici, Nativa e Indako e successivamente optando per la strada solista, spalmando nel tempo una cinquina di singoli che ora li riporta rimasterizzati nel debut-album Sbotto, in compagnia di altri tre inediti, per un totale di otto brani. Un progetto dalla doppia indole dolce e forte, tesa all’ampia ponderazione di tematiche universali, come l’amore e la socialità precaria che si vive oggigiorno. Andrea non ricorre però ad un trattato aspro, feroce, dalla facile invettiva – seppur si scorge, il suo essere tagliente nei testi – ma il tutto risulta sempre in equilibrio, mai fuori dalle righe e questo è un aspetto non trascurabile.



Una bella acustica apre e conduce il sentimentalismo non mellifluo di Chiamo gli amici e, visto che ci troviamo in contesti intimi, anche la seguente Perché ti voglio bene spinge i pollici a sfregare la rotella degli accendini per farli ondeggiare verso il cielo romantico. Poi, sciorina una triade rock che impregna l’aria di scossa e adrenalina pura come Chicago, Oggi è domenica e Conto su di me, mettendo in rilievo influenze Bennat-iane e Vasco-lari, ma con tutta la possibile irruenza individuale e spontanea, per “gridare” il suo anelito per l’amore sincero, la spensieratezza salvifica e la fierezza di una consapevole autostima. Dopo l’apprezzabile strong-ballad Io sono qui, tocca il top tematico con Un secondo, nel quale c’è da riflettere seriamente su come la gente abbia smarrito il senso critico, accettando l’uniformità di popolo ed obliando la voglia di osare vedute e strade diverse dall’omologazione, denotando come gli basti soltanto la loro piccola, dannata e comoda mediocrità. L’arrivederci alla prossima ce lo consegna col vellutato ausilio della tenera Mary love, dimostrazione di come nell’anima tendenzialmente rock di Andrea Dieci batta anche un cuore sensibile, dal pensiero sincero ed opalino, sviscerato con tecnica chitarristica ineccepibile, coesa in narrati empatici.