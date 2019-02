Una nuova categoria di “lavoratori” si affaccia al mondo della musica italiana: dopo i vari (the)giornalisti, ministri, rappresentanti di lista, etc… etc… si fa avanti l’intero Corpo Docenti per bacchettare a suon d’alternative rock tutti gli alunni indisciplinati (forse quelli che ascoltano la trap?).



In realtà il sound de Il Corpo Docenti non è ancora tanto maturo da far scuola, ma d’altra parte si tratta del primo ep e quindi quadrimestri per imparare speriamo ce ne possano essere ancora molti, poiché il trio milanese si mostra comunque con le idee ben chiare e sicuro di sé. Questi primi cinque brani proposti tendono a pestare duro, con una sezione ritmica che non fa ostaggi. Le chitarre invece raccontano a volte storie più liquide, dilatate, sospese, emozionali (Il muro), altre volte sono più strepitanti e digrignano riff scaricandoli su raffiche di urla viscerali (degno di nota a riguardo soprattutto Silenzio, primo singolo nonché pezzo più riuscito del combo, vedi il video ). La semplicità di certi arpeggi e la costruzione di accordi e melodie prive di fronzoli e arzigogoli è un’evidente dimostrazione di quanto Il Corpo Docenti punti tutto sull’impatto frontale contro il loro muro sonoro. Senza troppi giri di parole anche i testi, che sono piccole fotografie di tormenti ed esperienze personali in cui tanti possono facilmente rispecchiarsi: non inquietudini psicologiche ma una serie di racconti e flashback di ricordi che tendono a rimanere in superficie a vantaggio dell’universalità delle emozioni evocate.

Il limite di questo esordio è sicuramente il fatto che per diversi aspetti rischia di diventare derivativo: vengono in mente spesso i Ministri, ma con testi meno graffianti, o i Fast Animals And Slow Kids con arrangiamenti meno orchestrati, giusto per fare due nomi tra i più emblematici. D’altra parte però la ricerca del proprio percorso personale è necessariamente lunga e difficilmente il proprio marchio di fabbrica si mostra con le prime esperienze in studio, per cui è forse più importante apprezzare piuttosto la passione e la cura con cui i nostri hanno saputo comporre e proporre un primo lavoro coerente e determinato, che con semplicità spara cariche d’elettricità dalle casse e mostra tutta l’energia di cui i tre sono capaci. Insomma, ispirandoci liberamente alla copertina del disco, possiamo dire che il grano a volte è così alto da impedire di trovare la propria strada e seguire le orme che vediamo sul terreno sembra la cosa più naturale da fare, ma Il Corpo Docenti è caparbio e ha un sesto senso innato, che ad un certo punto potrà fargli riconoscere il richiamo della propria voce in lontananza, oltre le montagne.