Non è detto che le canzoni siano scritte, sempre, per colpire l'interesse degli altri. In certi casi, la composizione esula dalla malizia strategica ed è mirata a suscitare benessere al suo autore e ad apportare, magari, un conforto momentaneo per ricaricare l'umore e riprendere il cammino ancor più consapevole del proprio valore, togliendo ai brani giacenti nel cassetto quel po' di polvere accumulata nel tempo per dargli forma in maniera più concreta. Tutto ciò è accaduto all'artista veneta Alessandra Fontana, che "Semplicemente" ha saputo adunare dieci brani intimistici e personali senza badare a quello che sarebbe stato, poi, l'eventuale consenso finale. Con queste finalità, il progetto in questione è molto credibile in quanto l’artista di Thiene…tiene fede alla sua ferma intenzionalità di forgiare le sue creature con massima spontaneità.

Il dolce pianoforte di Persa tiene a battesimo l'album con delicata attitudine, così come la successiva Lacrime che infittisce il pathos modulativo della sua voce, capace di infondere sensazioni di benefica malinconia. In Lei c'è, Alessandra tende a concentrare l'attenzione su narrazioni ancor più vellutate, forte di un ugola efficacemente melodica. Ora è Tempo di introdurre anche una sezione ritmica per non correre il rischio di far perdurare toni troppo soft, ed in questo arriva a supporto anche La paura, sfoderando un'aria contenuta di funk-blues, riuscendo a dare quella respirante variabilità alla lista. Come c'è La Paura, c'è anche Il Coraggio che si crogiola certamente con marcatura ponderativa senza boicottare, però, piccole esplosioni in coda che danno godibile valore ritmico e questo sapore esecutivo lo troviamo ancor più incalzante nella sorprendente Anime pure: un pop-rock che non t'aspetti ma che giova non poco alla lista, forse troppo posata e meditativa ma che delizierà senz'altro i tanti estimatori della canzone contemplativa.



Alla title-track è riservata la chiusura con delicati arpeggi pianistici e spolverate d'archi, atti a ricreare un fitto humus emozionale. Nonostante Semplicemente risulti un esordio dignitoso, siamo convinti che le potenzialità della Fontana possano varcare confini stilistici più ampi, in quanto il suo vasto background artistico a vario titolo (danza, corista, presentatrice di rassegne, insegnante di canto) le consentirà di elaborare sentieri narrativi con sensibilità autorale ancor più ricca e suggestiva, in quanto sarebbe un peccato che le sue "verità" fossero circoscritte solo agli amanti del genere. Forza Alessandra, osa di più: puoi!