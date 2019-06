L’essere umano è in continua evoluzione. Evoluzione che segue un iter diverso per ognuno: c’è chi è più esplosivo e chi, invece, si evolve sottovoce, nel silenzio e nell’intimità dei propri pensieri. E’ questo, sostanzialmente, Ludovico Einaudi: una sorta di certezza evolutiva, un punto fermo del panorama musicale le cui produzioni sono testimoni dell’inarrestabile crescita di questo autore, che di opera in opera affronta i medesimi temi secondo prospettive differenti, offrendo spunti riflessivi che spingono anche l’ascoltatore più distratto a porsi domande, a mettersi in discussione. A evolvere, insomma.



A conferma di tutto questo, Seven Days Walking – Day One, ultimo lavoro dell’artista torinese registrato tra settembre e ottobre 2018 a Schloss Elmau (Germania) e l’Air Studios a Londra, e che vede la collaborazione di Redi Hasa al violoncello e di Federico Mecozzi al violino e alla viola. Il minimalismo di Einaudi è riscontrabile persino nel digital packaging, a partire dal grigio quasi senza sfumature, chiara evocazione della nebbia, tema ricorrente dell’intero lavoro, alle informazioni contenute nello stesso – basti pensare che i ringraziamenti, oserei dire quasi distanti, non occupano che due righe.

Eppure, l’ossessiva ricerca di Einaudi per l’essenzialità è controbilanciata da una costante indagine interiore, dall’ineludibile urgenza di equilibrio, di dialogo con se stessi, di ricerca di risposte. Non a caso, Seven Days Walking è un titolo che Einaudi ha scelto per invitare l’ascoltatore a intraprendere il cammino lungo quei sentieri di montagna che lui stesso ha percorso più volte per ritrovarsi, nonché per ridurre il pensiero ai minimi termini. Ma Seven Days Walking è anche il titolo di un progetto ambizioso, ossia quello di far uscire sul mercato sette album in sette mesi (per ora sono usciti i primi 3). Marketing? Invidiosi e maliziosi non si esimeranno certo dall’esprimere questo genere di critiche. Ma chi conosce Ludovico Einaudi sa bene che il tempo è uno dei leit motiv della sua intera produzione musicale. Il progetto, il cui primo disco è, chiaramente, Seven Days Walking - Day One, dilata il tempo, sia quello oggettivo sia quello personale, facendo sì che un giorno arrivi a durare addirittura un mese. Si tratta di un cammino, un cammino fatto di rimandi, di specchi, di temi e di variazioni. Un cammino che porterà come sempre a risposte, ma anche a domande, nuove, dimenticate o ricorrenti che siano. Che il viaggio, dunque, abbia inizio…o meglio, che continui e si evolva.