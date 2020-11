Share the world, ultima opera di Alessandro Martire, contiene nel solo titolo la bellezza di quella condivisione che in un periodo storico come questo è consentita su piani differenti, rispetto a quelli cui siamo abituati e che ahimè abbiamo sempre dato per scontati.



Nel caso di Martire potremmo quasi parlare di easy listening music, definizione che non vuole affatto suonare riduttiva, anzi: la delicatezza del piano si fonde perfettamente con la delicatezza degli archi dal suono rotondo, regalando all’ascoltatore la piacevolezza di una perfetta combinazione melodica e armonica.

Ho apprezzato immensamente questo disco per la capacità dell’autore di mantenersi equilibrato e semplice, senza perdersi in inutili fronzoli che, per quanto riguarda il mio gusto personale, spesso rischiano di guastare l’intero progetto di un artista.



Martire propone un ascolto fresco e genuino, in cui significante - la compattezza armonica - e il significato - la personale visione del mondo dell’autore - coesistono perfettamente, dando vita a un disco che non corre certo il rischio di rimanere a prendere polvere sulle mensole dimenticate, insieme agli altri dischi comprati per sbaglio. E personalmente credo che la voglia di ascoltare più volte un album sia sinonimo di obiettivo raggiunto.