Silvio Capeccia Plays Decibel – Piano Solo

Non si esagera nel dire che, ascoltando questo disco, sembra quasi di aver vicino Silvio Capeccia che esegue al pianoforte un’azzeccata selezione dei brani più significativi dei Decibel, rock band le cui origini risalgono ai primi anni Settanta (si chiamavano Champagne Molotov) e di cui è stato storico componente – e lo è ancora dopo la reunion del 2016 – insieme a Enrico Ruggeri e Fulvio Muzio. Tutta una generazione ricorderà bene la loro irruzione sul palco dell’Ariston di Sanremo dove nel 1980 debuttarono con l’irriverente Contessa ergendosi a paladini del punk e del glam rock di casa nostra; i più giovani li avranno scoperti e apprezzati grazie alla partecipazione nel 2018 con Lettera al Duca, dedicata a David Bowie.

Tornando a Capeccia, seppure sottolinei il fatto di «non essere un pianista di estrazione classica», la sua rilettura “sonatistica”, nuda e cruda ma al contempo passionale ed energica, risulta alquanto affascinante rapportandola alle versioni originali dotate di testo, svelando – come a guardare un ricamo dall’interno – passaggi melodici e armonici sottesi che ora invece si lasciano apprezzare appieno.

La scelta dei pezzi attinge dal passato (Vivo da re, Peggio per te e la già citata Contessa) e dalle produzioni più recenti, per essere precisi da Noblesse oblige del 2017 (L’ultima donna e Triste storia di un cantante) e L’Anticristo del 2018 (bel trittico sul finale composto da My Acid Queen, La Belle Epoque e Buonanotte). Non manca la presenza dell’amico Ruggeri, per l’occasione in veste di coproduttore a ben inaugurare la sezione “Classic” della sua etichetta discografica Anyway.

