Aldo Granese dedica questo suo terzo lavoro, Sirene, al mondo della prostituzione, raccontando storie, vite al limite, speranze e miseria, ombre fugaci nel cono di luce dei lampioni o nei paraggi di falò di fortuna. Il tema è caro a tanti cantautori importanti della storia della canzone italiana, De Andrè su tutti, a cui Granese somiglia molto nel timbro vocale e nella cadenza. Scelto il tema del concept, diventa interessante l’accostamento tra i suoni, abbastanza vintage, legati al cantautorato fine anni Sessanta inizio Settanta, e le storie invece contemporanee, che raccontano la miseria delle periferie odierne. I giochi di parole e di rime nei testi denotano un’ottima padronanza narrativa che regala piccoli affreschi all’interno degli episodi che si snodano tra strofe e ritornelli. Tango delle Sirene è probabilmente la canzone fulcro intorno a cui è costruito l’intero disco, Le labbra di Lucia e Il pasto della Sirena sono altri due tasselli ben riusciti che costruiscono atmosfere sonore oniriche, quasi ad addolcire la durezza delle storie raccontate. Anche la scelta di usare il termine sirena a più riprese va in questo senso e si rivela un’opzione azzeccata.

Da buon cantautore Granese narra un mondo senza farne la morale, ne descrive dettagli, voglie, luoghi, colori, stati d’animo, incontri e caratteri. Personaggi che popolano il mondo a caccia di un’emozione in cui trascorrere una parte bella e sicura dell’esistenza, durasse anche solo il tempo di un abbraccio. In alcuni passaggi però questa visione vagamente romantica si spezza bruscamente, lasciando il passo alla cruda miseria di squallidi rapporti a base di denaro. Sirene è un disco in pieno solco cantautorale, per chi ha voglia di perdersi in una decina di canzoni, accompagnati da Granese tra gli echi sullo sfondo di Fabrizio De Andrè e Pierangelo Bertoli.