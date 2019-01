Slow dei Secondamarea è una vera e propria boccata d’aria. Non solo perché ti prende per mano e ti porta in campagna, in collina, lontano dalle claustrofobiche metropoli, ma anche perché lo fa con la forma lieve e accattivante di un pop acustico a tratti folk, di una leggerezza che avvolge. Non si intima, ma si consiglia un ritorno alla natura, alla terra, non perché poi è tardi, non perché la si sta distruggendo, ma semplicemente perché conviene, perché si vive meglio. Si mira, nell’accezione spagnola di guardare, all’essenziale, ci si sveste, canzone dopo canzone di tutte le sovrastrutture che annebbiano la vista e il pensiero, per recuperare un punto di vista nitido e una possibilità di agire in purezza.



Il brano Slow, che dà il titolo al disco è un’ulteriore esortazione a curare maggiormente lo stile di vita, un elogio alla lentezza, una ricerca del cosiddetto “chilometro zero”, non solo sul cibo, ma in generale sui bioritmi da modificare e migliorare, talvolta da azzerare per un ”ritorno alle radici”. A episodi di denuncia del disastro ambientale che avanza come Petrolio che si sofferma sull’inquinamento e la vera e propria devastazione e alterazione dell’ecosisitema, o Sangue di legno che racconta di asce e motoseghe che buttano giù interi boschi, distruggendo definitivamente polmoni naturali di ossigeno, si affiancano a momenti di estrema rilassatezza campestre come Via dell’orto che traccia un vero e proprio sentiero da seguire scegliendo anche tutte le cose da abbandonare o da cui allontanarsi senza rimpianto, o la delicata traccia conclusiva Il mondo vuole te.



Musicalmente il disco funziona e risponde a quelle che sono le finalità complessive, creando una convincente amalgama tra parole e atmosfere sonore. Un pop raffinato, principalmente acustico, con venature folk che ricorda vagamente la prima Paola Turci. Le ottime percussioni e gli archi, di volta in volta, sottolineano con efficacia gli immaginari raccontati nelle storie che si snodano nelle dodici tracce.