Un abile giocoliere tra i suoni e che può vantare un’esperienza pluridecennale tra registrazioni in studio ed esibizioni live. Questo è Michele Anelli. Che iniziò la sua carriera con la band The Stolen Cars, tutta dedita al garage-rock revival tra gli ’80 e i ’90 per poi proseguire con The Groovers (premio alla carriera, nel 2009, al M.E.I. – Meeting delle Etichette Indipendenti). Quindi, la sua attività da solista e/o insieme ai Chemako, altra sua formazione-creatura. Parallelamente a ciò la stesura di alcuni libri di assoluto pregio, come “Radio Libertà. Dalle radio della Resistenza alla resistenza delle radio”, edito nel 2013. Inoltre: il suo deciso sapere imbastire preziose collaborazioni che hanno saputo farsi “sistema”. Tra queste, quella con l’ex Settore Out, Evasio Muraro. Ma il più caloroso plauso che gli va dato è per avere intuito e fatto proprio che la musica rock, se ben esplorata ed innescata di continuo, può essere un’arma strategica.



Sotto il cielo di Memphis e altre storie, con il suo assemblarsi elettro-acustico tra il 2019 e il 2021, si mostra inequivocabilmente “glocal”. Un’opera che viaggia. Dove non ci sono solo andate e ritorni ma anche il transitare, il fare tappa (l’intero suo dipanarsi riflessivo), il ripartire di nuovo. Magari col piglio di un bandautore. Storytelling per proverbiali corrispondenze, tra immaginari e neo-neorealismi. Localizzando ma pure espandendo il più possibile. La cura dei dettagli che fa fiorire liriche che hanno testa, cuore, anima. L’olfatto delle radici e quello dell’andare. Il farsi “manifesto” indipendente (la sua maggiore fonte d’attrazione). Coerenza, ci vuole coerenza, perché si è in balìa di presagi e gioiosità, di complicazioni e sollievi. Lo scorrere della vita. E se la devi cantare e suonare non lo puoi trascurare. Michele Anelli fa di più: lo mette in rilievo. Quindi un disco “trifase”. In cui l’alba e il sorgere del sole sono l’Elvis che (non) viene da noi, come la Woodstock In Black che in pochi ricordano, quindi il “duello” a mezzogiorno con lo sguardo puntato e il successivo finire dentro i prestigiosi Fame Recording Studios in Alabama (dove alcuni brani sono stati registrati e preso forma e sostanza), le ore notturne passate a dare rispolvero e a fornire nuove stagioni a demo e a 45 giri. Canzoni girovaghe per la mente e per il corpo. A loro perfetto agio tra visioni, l’incedere in punta di piedi, l’appassionarsi sulle labbra, il susseguirsi di colori tenui e vivaci, i pugni da stringere. Tra le canzoni, fanno breccia “Fino all’ultimo respiro” dal sapore scenografico, Spalo nuvole un succoso concentrato-filastrocca, Ballata arida fotografia mossa, in movimento, in bianco e nero e con Paolo Enrico Archetti Maestri degli Yo Yo Mundi anch’egli alla voce. E poi, la sorprendente Escluso il cielo totalmente avvolta nell’articolata scrittura e che reclama l’introspettivo interagire. Percorsi decisionali. E dove un asso nella manica non si gioca mai a caso.