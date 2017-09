Spazi di vita scomodi è l’esordio discografico, in veste solista, di Giuseppe Fiori. Bassista, polistrumentista, produttore, ha maturato nel corso degli anni varie e considerevoli esperienze. Tra le sue principali collaborazioni, dal vivo e in studio, possiamo citare Tao, Garbo, Morgan, Cristina Donà, Andy (Bluvertigo, Fluon), Alberto Fortis, Ricky Portera, Lele Battista, Paolo Benvegnù, Marco Mengoni, Ricky Belloni, Fausto Mesolella e molti altri.



Dal 2013, inoltre, è il bassista del progetto rock-umanitario Rezophonic, promosso dal noto batterista Mario Riso, una vera e propria sorta di “supergruppo” del rock italiano, impegnato, in collaborazione con Amref, nella raccolta fondi per la costruzione di pozzi d’acqua in alcune nazioni africane. Spazi di vita scomodi contiene dieci tracce originali interamente composte da Giuseppe Fiori, mentre la produzione è a carico di Lele Battista. Il rock, pur rimanendo il comune denominatore di ogni traccia, non è l’unica componente che le contraddistingue. Le molteplici contaminazioni spaziano dal pop alla canzone d’autore all’indie. Per ammissione stessa dell’autore, i brani sono stati composti in un arco temporale molto ampio, dal 2003 ad oggi ed anche se di tratta di un’opera prima, sono pregevoli sia per la parte dei testi che per quella musicale.



Giuseppe si conferma interessante polistrumentista, occupandosi in prima persona della parti di basso e anche di altri strumenti come chitarre, tastiere, piano, ukulele e percussioni coadiuvato da Lele Battista (tastiere e piano) e da alcuni ospiti come Andy dei Bluevertigo (sax), Tao (chitarre), cantautore con il quale Giuseppe ha suonato per molti anni, Gak Sato (theremin), noto per aver collaborato con Vinicio Capossela e, in un brano, il fratello Raffaele Fiori alla batteria.



Spazi di vita scomodi è un esordio positivo e interessante grazie alle varie sfaccettature musicali che lo contraddistinguono.