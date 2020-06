Donne che lottano, donne che soffrono, donne che sperano, donne che non mollano, donne che vivono. Donne che cantano e lo fanno con dignità, passione, verità, per non smettere di affermare se stesse in una società incentrata sul maschilismo patriarcale che tende ad annullarle, calpestarle, violentarle, ucciderle. Susanna Buffa e Ludovica Valori, due donne innanzitutto, poi due musiciste e ricercatrici, unite per ridare voce a tutte quelle eroine sconosciute che la storia degli ultimi due secoli non contempla, ma fondamentali per l’evoluzione della condizione femminile in Italia. Suoni dal buio è un disco semplice ed essenziale, immediato e privo di orpelli, per fortuna registrato dal vivo e suonato perlopiù solo con chitarra e fisarmonica, che racchiude tutta la forza e la naturalezza dei “canti popolari di donne che resistono”.



Dentro ci sono brani meno conosciuti rispetto ai soliti, volutamente riscoperti e proposti nella loro integrità, provenienti per la maggior parte dalla tradizione orale con qualche incursione nella musica d’autore, che spaziano dallo stornello (Stornelli a serenata) al canto narrativo (Un bel giorno andai in Francia), dal saltarello (Saltarello dell’infamità) alla serenata (La vizzicona), fino alla canzone con accompagnamento strumentale e canto per sola voce. Il lavoro, con grande rispetto filologico delle fonti, getta un faro di luce su figure come Italia Ranaldi, Graziella Di Prospero, Giuseppina Romano, tra le più influenti del folk italiano, concentrandosi su una ricerca musicale estesa alle regioni del centro, in particolare Lazio, Umbria e Marche.

La fatica e la speranza delle mondine rivive in Amore mio non piangere e Saluteremo il signor padrone, tra i momenti più fieri e toccanti della raccolta. Vere e spontanee, senza effetti né virtuosismi, le voci di Susanna e Ludovica sono radicate saldamente nella terra e possiedono il suono speciale del loro “essere consapevole”.