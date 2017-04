Teresa canta Pino è l'ultimo disco di Teresa De Sio uscito, a 5 anni di distanza dal suo ultimo album, a metà Gennaio scorso. Non ci troviamo davanti ad un semplice esercizio di tributo a uno dei padri fondatori, tra l'altro, della Neapolitan Power ma un vero e proprio 'atto di devozione' a Pino Daniele come lei stessa spiega: […] per me questo è un progetto devozionale, Pino sta sulle facce della gente, sulla facciata dei palazzi, per le strade. Non possiamo che salutarlo con la musica […]. Il suo “amore” per Pino Daniele nasce in tempi lontani, ma tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014 succede qualcosa di particolare che getterà il seme per questo progetto futuro, viene infatti invitata da Pino Daniele a far parte di Napule è tutta n’ata storia, cinque concerti al Palapartenope di Napoli. L’emozione in quei giorni è stata sempre altissima – ricorda la De Sio – e sono le stesse emozioni che si riverseranno sul lavoro in studio che prenderà vita con questo nuovo album.

La cantautrice napoletana (sessantenne e decisamente in splendida forma), ha attraversato la nostra storia musicale (ad esempio con i Musicanova, gruppo musicale creato da Eugenio Bennato e Carlo D'Angiò nel 1976 o con i suoi successi tra cui Voglia e’ turnà e Aumm Aumm) con il piglio di una donna fortemente connessa alla sua terra d’origine, ma capace di guardare a tutto il Mediterraneo come bacino di influenze musicali e umane. Un’attenzione verso i “sud” del mondo (geografico ma anche come condizione sociale) che la collocano certamente tra le più autorevoli esponenti femminili della nostra tradizione musicale, anche se la definizione più centrata sulla sua figura la da' lei stessa, visto che ama presentarsi come una folksinger, ma d’autore: […] la musica folk è il rock del popolo. Con il folk si impara a rispettare gli uomini e le donne del nostro mondo, a riconoscerne il passato e grazie a quello guardare al futuro […].

Tornando alla sua ultima uscita discografica, il disco (prodotto da Luisa Pistoia e Carlo Gavaudan per Sosia&Pistoia e da Teresa De Sio, la produzione artistica di Sasà Flauto e la distribuzione a cura della Universal Music) è una vera e propria fusione di stili: da una parte quello rappresentato dal folk-rock di Teresa De Sio e dall’altra quello che tutti ben conosciamo del cantautore napoletano. L’album si apre con ’O Scarrafone, forse (a ragione) uno dei brani più significativi scritti da Pino Daniele sugli esclusi, sui considerati diversi, sugli ultimi in genere e già da questo primo brano Teresa De Sio mette il marchio di fabbrica all’intero lavoro. Segue Bella ‘mbriana (presente nel quinto album in studio del cantautore italiano) che ci accompagna nella matrice popolare delle canzoni di Pino Daniele (una curiosità: la Bella ‘Mbriana nella cultura tradizionale è un folletto protettore della vita domestica), subito dopo è il momento del grido liberatorio sintetizzato nel brano Je so’ pazza (Je so’ pazzo). Sonorità più allegre rispetto all’originale e banjo ben in evidenza in Lazzari felici; che dire di Quanno chiove se non che ci troviamo davanti a uno dei pezzi più belli dell'album Nero a metà magistralmente riproposto qui dalla De Sio.

’O Jammone ovvero “Il capo” è invece il brano inedito scritto e voluto nel disco dalla De Sio in ricordo dell’amico e collega scomparso. Al disco, tra l’altro, hanno preso parte anche Niccolò Fabi prestando la sua voce nel brano Un angelo in cielo e il coro dei ragazzi dell’Istituto Melissa Bassi di Scampia nel classico Napule è […] perché se la canto solo io, diventa solo mia […], racconta la cantautrice.

Un disco questo che lascia percepire la sua anima felice e gioiosa, ben rappresentata dalla voce della De Sio. Una festa volutamente lontana da un prodotto meramente commemorativo.

Un plauso anche alla copertina del cd con Il Gallo e la Gallina (ovvero il Re e la Regina) a rappresentazione di Pino Daniele e Teresa De Sio.

(La prima e la terza foto sono di Luciano Viti)