L’armonica è davvero il soffio della mia anima! – Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi (vogherese leader tra l’altro del gruppo Chicken Mambo) è un cantante, armonicista, scrittore, premio Oscar Hohner Harmonicas e più volte candidato ad altri premi internazionali. Un artista con alle spalle numerosissime importanti collaborazioni (Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, Little Feat, Ronnie Earl, Marcia Ball, John Hammond, Guy Davis, Eric Bibb, Otis Taylor, Bob Margolin, Flaco Jiménez, David Bromberg, Zachary Richard, Jerry Jeff Walker, Eric Andersen, Richard Thompson e tanti altri ancora). In pratica una delle eccellenze della musica Blues italiana (e non).

Con Texas Blues Voices Poggi approda all’importante traguardo dei venti album e per l’occasione omaggia le grandi voci del blues texano di oggi accompagnando o meglio mettendo la sua armonica al servizio di nove artisti (texani) del calibro di Carolyn Wonderland, Ruthie Foster, Mike Zito, W.C. Clark, Lavelle White, Bobby Mack, Mike Cross, Shelley King e Guy Forsyth al fianco di eccelsi strumentisti della backing band: il chitarrista Joe Forlini, il pianista e organista Cole El Saleh, il bassista Donnie Price e il batterista Dony Wynn. L’album è stato prodotto dallo stesso Fabrizio Poggi e interamente registrato ad Austin, Texas, niente di meno che da Stuart Sullivan ingegnere del suono della Antone’s Records e vincitore di due Grammy Award con Jimmie Vaughan e Pinetop Perkins

L’album parte alla grande con un gospel blues bello carico di grinta, il classico Nobody`s Fault But Mine di Blind Willie Johnson cantato da Carolyn Wonderland (mamma mia che interpretazione per la regina del blues di Austin!) per l’occasione anche alla chitarra e intervallata dalla magica armonica di Poggi. Segue Walk On uno dei cavalli di battaglia e più bella canzone, per chi scrive, di Sonny Terry e Brownie McGhee con la stupenda voce di Ruthie Foster, la chitarra slide di Joe Forlini e l’armonica di Poggi che emerge e impreziosisce il brano sul finale. Forty Days And Forty Nights di Muddy Waters è il classico brano da Chicago blues interpretato dalla chitarra di Mike Zito e da un superlativo Poggi, da evidenziare il solo chitarra/armonica; con Rough Edges W.C. Clark rende omaggio allo straordinario Steve Ray Vaughan. Per Mississippi, My Home un solo consiglio: ascoltatela e godete della voce della ottantaseienne Miss Lavelle White (nata in Louisiana ma cresciuta in Mississippi) affiancata dallo struggente suono dell’armonica, altra mozione di merito è per Neighbor Neighbor (di Jimmy Hughes) con Bobby Mack alla voce e chitarra. Seguono Many In Body scritta e interpretata da Mike Cross coadiuvato da Radoslav Lorkovic al pianoforte, Welcome Home magicamente interpretata da Shelley King (da brividi), Wishin` Well di Mike Cross e Joe Forlini ed infine lo spiritual tradizionale Run On (conosciuto anche come God’s Gonna Cut You Down e Run On for a Long Time e registrato da numerosi artisti tra cui Johnny Cash, Odetta e Elvis Presley) interpretato “in solitaria” da Guy Forsyth alla chitarra resofonica e Poggi all’armonica, un gran bel finale.

In estrema sintesi Texas Blues Voices è un cd imperdibile per gli amanti del genere: ben registrato, ben suonato, vario e con un packaging degno di nota (libretto interno ricco di notizie).