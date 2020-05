The Shining Of Things – Dedicated To David Sylvian

Ci vuole intelligenza nel rileggere qualsiasi repertorio, intelligenza sia emotiva che interpretativa, soprattutto se si prende in considerazione il songbook di un musicista sperimentatore come l’inglese – ex frontman dei Japan – David Sylvian. La cantante salentina Serena Spedicato, dalla chiara e seducente voce, nel suo nuovo album The Shining Of Things dimostra di possedere tale facoltà, riuscendo a dare nuova anima sonora alle composizioni dell’artista omaggiato. Lo fa alla sua maniera, utilizzando il linguaggio musicale che le è congeniale, il jazz, accompagnata dal valente pianista Nicola Andrioli, custode di un tocco morbido ed elegante manifestato in pieno anche nella scrittura degli arrangiamenti originali dell’intero disco. Non è tutto, in quanto la trama acustica è arricchita da altre due eccellenti presenze, il trombettista finlandese Kalevi Louhivuori e il batterista Michele Rabbia.

Dall’ascolto emerge una ricercatezza accurata, non sterile e autoreferenziale, ma dotata di un potere avvolgente e godibile, frutto di un viaggio interiore che Spedicato & Friends mettono in condivisione pur rispettando l’abile sensibilità di ognuno. Atmosfere rarefatte campeggiano in brani come Orpheus e September che si dischiudono in Laughter And Forgetting e in Heartbeat, dove il calibrato overdubbing vocale di Serena ci sta perfettamente. Alcuni episodi vedono Sylvian contitolare insieme a Jon Hassel (Weathered Wall e Brilliant Trees) o Ryuichi Sakamoto (The Shining Of Things), quest’ultimo anche autore di Forbidden Colours, leitmotiv tratto dalla colonna sonora del film Furyo del 1983. Dopo il disco tributo a Tom Waits del 2012, la Spedicato ne mette a segno ancora un altro che splende di luce propria.