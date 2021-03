Che tra musica e matematica ci sia uno stretto legame, è noto fin dai tempi dell’Antica Grecia per via dei principi partoriti da Pitagora o Archita. Anche la geometria rientra in questo legame; basti pensare alle “simmetrie musicali” utilizzate metodicamente da Johann Sebastian Bach, in particolare nell’opera Le Variazioni di Goldberg (1741-1745). Atterrando nel nostro tempo, il sassofonista Emanuele Passerini ha pubblicato per l’etichetta leccese “Dodicilune” – con cui ha già inciso altri lavori – Trio Geometrics, album nato dalla curiosità di scoprire in che modo la musica possa diventare “geometrica”, sia melodicamente che ritmicamente, allorché viene suonata in trio e senza uno strumento armonico tradizionale come il pianoforte.

Ad accompagnarlo in questa scoperta ci sono due musicisti top come Tito Mangialajo Rantzer e Tiziano Tononi, ottimi compagni di un viaggio speciale che è una sorta di dialogo a tre voci, ognuna con la propria identità e diversità, libere e indipendenti ma allo stesso tempo strettamente interconnesse e comunicanti tra loro. L’idea del trio riporta al triangolo, l’unica figura geometrica in cui ogni vertice è sempre in contatto con gli altri due; trasportando questo concetto in musica, la relazione triadica si traduce in un’interazione molto stretta e profonda tra le parti che porta alla creazione di bellezza ed emozione.