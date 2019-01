Ascoltando e riascoltando piacevolmente Truco Blues, il primo lavoro dei Francisco (al secolo Fabrizio Naniz Barale e Fabio Mago Martino) si respira sana aria cosmopolita. Si spazia da richiami nordici, che volano imperturbabili tra i cieli ghiacciati e sognanti dell’Islanda dei Sigur Ros ai caldi, intimi e commoventi echi di fado portoghese, con una celata nostalgia dei tempi dei Madredeus, passando per il ragtime storico e frizzante di New Orleans. Si vola, e si vola davvero, in Truco Blues.

Sono canzoni che (come lascia ben intendere Afro Talk - il pezzo di apertura, con la voce di Ismael Ouattarà) ricordano all’ascoltatore che tutta l’umanità ha la stessa radice. Una radice sensibile che si può ben esprimere attraverso l’arte, e che abbassa quelle barriere che, mai come oggi, vengono issate nel nome di futili campanilismi che nascondono meri interessi egocentrici e di potere personale e privato. I Francisco evocano l’umanità intera, come solo i veri artisti riescono a fare: facendolo intuire, senza citazioni dirette o enfatiche.



Si viaggia attraverso il mondo, e si ha la netta sensazione di stare navigando in un sogno, in un lungometraggio non ancora uscito nelle sale cinematografiche. Le loro canzoni infatti si presterebbero meravigliosamente come colonna sonora (e chissà che un regista presto non se ne accorga) di un film che parli del viaggio, e dell’“arte dell’incontro”… La bellezza di questo loro primo lavoro sta, senza dubbio, anche nell’imprevedibilità dei tanti stili musicali che mirabilmente contiene. Barale e Martino di cultura musicale ne sanno, e si sente: a partire dalla potenza evocativa dei brani esclusivamente musicali, per arrivare alla poetica dei testi (a cura di Fabrizio Barale). Percussioni tribali, fisarmoniche e chitarre si alternano a strumenti ed arrangiamenti elettronici, senza però mai abbandonare questo dolce limbo onirico, che rende Truco Blues una sorta di concept album. Non c’è soluzione di continuità dal primo all’ultimo brano. Tutto è un susseguirsi, quasi propedeutico, all’ascolto del pezzo successivo.



Truco Blues ci accompagna per mano anche grazie al notevole apporto di artisti come Guido Guglielminetti al basso, Claudio Lillo Fossati alla batteria, Animor (voce in Fiore di Seta) e molte altre preziosissime presenze. In questo viaggio spettacolare proprio perché reale, che carezza le etnie e la bellezza delle differenze culturali, l’arrivo, una volta giunti al termine, non può essere che Magnifico: “Ci siamo avvicinati alla luna / Calpestato strade lastricate d’oro / Tracciato rotte e oltrepassato le montagne / Abbiamo cercato di toccare tutto / Senza però avvertire niente / Abbiamo creduto nella materia delle cose / Dimenticandoci di amare tutto ciò che non ha peso / Magnifico è il battito del cuore / Magnifico è il canto estivo delle cicale / Magnifico è il tuo sorriso, improvviso”. E magnifico è questo album, da ascoltare magari in viaggio, fuori o dentro noi stessi. Che il cammino abbia inizio!

Foto di Camilla