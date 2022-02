La prima cosa che si nota quando ci si accinge all’ascolto di Underwater, ultimo lavoro di Ludovico Einaudi, è il suono del pianoforte: fra il suono squillante dell’intramontabile Nuvole Bianche e il suono ovattato delle dodici tracce di questo lavoro vi è un abisso, credetemi. È come se il desiderio di Einaudi fosse in un certo senso quello di trascendere il timbro del pianoforte stesso, come se volesse trascinarlo letteralmente sott’acqua, lontano dall’inquinamento acustico delle città e del mondo.

A un ascolto superficiale, il minimalismo cui ci ha abituati Einaudi potrebbe sembrare ripetitivo e difficilmente innovativo. Tuttavia, se ci si pone nella condizione di percepire con l’anima, si entra in un microcosmo fatto di silenzi, esigenze, impalpabilità.

Tanti sono gli elementi da tenere in considerazione, per afferrare la profondità di questo disco. Partiamo dal titolo stesso. Underwater. Sott’acqua. Non è soltanto, come vi dicevo, una questione timbrica: Einaudi ha composto questo disco nel 2020, in pieno lockdown, quando il mondo si è fermato e tutti noi ci siamo stupiti dei delfini a Venezia, dei cerbiatti nelle città, del mare pulito, dei cieli senza le scie degli aerei. Negli ultimi vent’anni - sì, vent’anni - Einaudi ci ha abituati alla presenza di altri strumenti, nei suoi dischi; strumenti sempre discreti, per carità, ma non quanto il pianoforte solo.

Brani scritti senza pensare, facendo andare le mani sul pianoforte in una stanza lontana - anche geograficamente - dal mondo. Canzoni senza parole scritti per il bisogno di ritrovare quell’equilibrio minato da uno degli ahimè tanti incubi che l’umanità ha dovuto affrontare.

Einaudi si è chiuso in se stesso, ancor prima che nella musica. In una toccante intervista condotta da Matt Everit per BBC Radio 6, racconta quanto le sue giornate, nel corso del 2020, fossero ridotte all’essenziale: silenzio, pochissima musica, camminate in solitaria. Racconta anche del suo insegnante di pianoforte, che spesso lo redarguiva per il suo modo di suonare i tasti bianchi e neri come se fossero le corde di una chitarra. Un immaginario punto debole che, tuttavia, si è trasformato in uno dei tratti distintivi di uno dei pianisti più famosi al mondo: il bisogno di Einaudi di andare oltre il tasto, toccandolo con una delicatezza disarmante, è difatti in grado di ipnotizzare chiunque, andando oltre il muro di qualsiasi gap generazionale.



E’ partito dall’Italia il tour internazionale di Underwater che toccherà molte città in Europa Europa, Usa, Messico e Canada.

