Per quella rabbia che ti entra nelle vene, si mischia alla tua, poi scendono allo stomaco e lì si riconoscono uguali. O per la disillusione acciaccata di chi ne ha attraversate troppe, che si specchia nella tua e messe una sopra l'altra combaciano alla perfezione. O forse per quell'amore disastrato e disidratato, come il tuo, zoppo o incendiato che sia, suicida spesso, che avete attraversato, pensavate di morirci e poi siete sopravvissuti. Per lo stesso sguardo che si poggia cinico sui disastrosi incubi che vi tocca affrontare giorno per giorno, o per quella medesima lotta incessante di chi sta ancora in piedi nonostante le botte che piegano i ginocchi. O perché se non ha nulla da dire Giorgio Canali sta zitto.

Canali (& Rossofuoco) ha fatto passare sette anni dall'ultimo Rojo prima di recuperare due versi da quella Orfani dei cieli che chiudeva l'album e decidere, come un regista assolutista e desolato, e forse pazzo, che in questo disco qua doveva piovere, piovere sempre, piovere sui conflitti irrisolti, sui fantasmi che crei e poi butti in qualche armadio, sui mostri che ti crescono dentro e si alimentano dei mostri che trovi fuori e poi si moltiplicano; piovere ferocemente prima e con una lucidità liberatoria poi, piovere che ti si corrode pure l'anima, piovere che arriva aria gelida, nebbia, tempeste e poi all'improvviso una sconfinata intima poesia che quasi non sei pronto ad accoglierla e ti spaventa; piovere su tutto, sull'inquietudine che mai si arrende, sulla voce sempre incazzosa e sincera, e sull'amore che mai è curativo ma ammala e dilania, con la stessa potenza con cui non si fa dimenticare: ed ecco Undici canzoni di merda con la pioggia dentro.

Non so dire se questo sia il suo miglior album, ma davvero non importa a nessuno metterlo in classifica con gli altri. Certamente è quello più necessario. Necessario a me, alla mia sopravvivenza psico-social-emotiva. E necessario alla musica italiana perché, senza farne una mera questione generazionale, queste undici canzoni urlano che c'è un rocker di 60 anni con la voce impastata da anni di alcol e fumo e la chitarra che stride ancora e ancora, che sa raccontare di lividi e ferite personali come della nostra squallida contemporaneità più intensamente e poeticamente di tanti ventenni di oggi.

Perciò...lunga vita a Giorgio Canali, e alle sue parole.