Ritmo, energia, groove: questo in poche parole il senso di Unstable, secondo album dei Lostinwhite, gruppo bresciano che si sta rapidamente affermando come una delle realità più interessanti di acid jazz in Italia, ambito nel quale raramente gli ensemble ‘nostrani’ si cimentano.

La mente della band è Vittorio Bianchi, tastierista, compositore e produttore, la cui chioma bianca ha ispirato il nome dei “persi nel bianco”. Il braccio - o meglio, la voce - è invece quella della giovane e talentuosa Sofia Anessi, che dimostra di essere naturalmente a proprio agio in questo mondo sonoro. Non meno importanti sono gli altri musicisti, che costituiscono l’ossatura dei Lostinwhite: Andrea Fazzi (chitarre), Roberto Gherlone (basso), Angelo Peli (sax) e Arki Buelli (batteria), presso il cui studio è stato anche registrato il disco. L’album è stato anticipato da ben quattro singoli, pubblicati nei mesi scorsi. Un lavoro - ci verrebbe da dire - per tutte le stagioni, adatto sia a scaldare le ossa intorpidite durante il periodo invernale sia a far vibrare il cuore e le gambe durante i mesi più caldi. È una contaminazione magica tra varie sfumature sonore, che vanno dal nu jazz all’indie dance, transitando per il lounge e il chillout. Come sostiene il leader Vittorio Bianchi questo lavoro rappresenta un punto di arrivo, l’occasione per lanciare al pubblico un messaggio pieno energia e di ottimo sound, ma al tempo stesso anche il punto di partenza per immaginare nuovi suoni e nuovi pezzi.

Nove tracce in totale, che iniziano con la title track Unstable, già pubblicata come singolo a inizio ottobre, accompagnata dal videoclip diretto dal regista Marco Jeannin. La canzone è immersa in un suono che attinge dal funk, dal jazz e dalla disco, con la splendida voce di Sofia Anessi che aiuta a librarsi in un’altra dimensione, lontano dal grigiore di questo mondo a volte triste e tetro. Il secondo brano è un classico, Once in my life, libera e ottima interpretazione dell’originale, scritto da Ron Miller e Orlando Murden nel 1967 e portato al successo l’anno successivo da Stevie Wonder, per la Tamla Motown. Terzo brano The Week, altro singolo già in rotazione su radio Montecarlo, intro lento, come di attesa, per una canzone che cresce gradualmente, ispirata da un aforisma di Paolo Coelho. Sofia Anessi ti coccola con la sua voce calda e ti accompagna in un viaggio lungo una settimana che, grazie ad una presa di auto-consapevolezza, ti conduce verso una vita migliore. La canzone è presente anche in versione radio edit. Suadente e fascinosa è Do it, dal ritmo battente, un brano spensierato con un basso che pompa senza soluzione di continuità. Ogni traccia in definitiva è un pezzo a sé, comunque legato ad ogni altra canzone di un album che non cala di intensità e che è particolarmente adatto per rilassare i nostri (fragili) nervi, grazie alle good vibration che emana dall’inizio alla fine.