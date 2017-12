Valelapena

Le atmosfere grasse, opulente, ritmicamente cariche, talora martellate, tipiche di Roy Paci e del suo supergruppo storico, Aretuska, nato sul calare degli anni Novanta, attraversano praticamente senza sosta questi quaranta minuti di musica, abbinati a testi ironici (nonché qua è là poliglotti) altrettanto caratteristici del quarantottenne trombettista (come tale è nato e si è formato, debuttando in un jazz anche piuttosto avanzato, dopo l’apprendistato bandistico, che è un po’ il destino di tutti i fiati extra-metropolitani) nativo di Augusta, dal rap a una vocalità fitta, spesso corale, a tratti vagamente tribale, fino al taglio esplicitamente etnico voluto per chiudere l’album “ufficiale” (titolo del brano Augusta, guarda caso), prima di una ghost-track che poco aggiunge al totale (né del resto pretende verosimilmente farlo).

Trattasi, nello specifico, del sesto album di Paci & friends, alla bellezza di sette anni dal precedente “Latinista”. Tra le firme in calce ai vari brani spicca quella di Daniele Silvestri, coautore di Tira (tra i vertici dell’album) e No Stop. Tutto il resto “macina” su temperature piene e corporee, che non lasciano particolare adito a ripensamenti o languori di sorta.

Foto di Alberto Bazzurro