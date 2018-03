Vito Lo Re - 35 mm

Elenco delle tracce

01. Ships On The Ocean

02. La Riva Soleggiata

03. Fading Out

04. Allegro Con Brio

05. La Prigionia Di Alisia

06. Giocando In Giardino

07. In Giro Per la Città

08. Pizzicatissimo

09. Back Home

10. Malefemmine

11. A Brave Heart

12. The Lord And The Ring

13. Chasing In The Grand Canyon

14. In Chiesa

15. Agguato Nei Boschi

16. L’ombra Del Dubbio

17. La Telefonata

18. Love Me Forever

19. Il Mio Bambino

20. L’amore Allo Specchio

22. A New Hope (dal vivo)

23. Sulle Barricate (dal vivo)