Il disco di esordio di Djelem Do Mar dal titolo Voci Oltre è un lavoro che sicuramente può piacere e coinvolgere chi ama le radici, la terra, ovvero, la musica popolare nel vero senso della parola. Già ad un primo ascolto si può cogliere il grande lavoro di ricerca etno-musicologica che sostiene sia la parte dei brani popolari reinterpretati, sia quella della scrittura originale. Si tratta infatti di un lavoro composto da undici brani, sette originali e quattro tradizionali. Il repertorio viene affrontato in dieci lingue: quelle di casa nostra – italiano, sardo, siciliano e calabrese grecanico (parlato nella provincia di Reggiocalabria) – poi armeno, greco, bulgaro, iraniano, farsi (persiano) e portoghese. Si tratta di un viaggio etno-linguistico che parte dal Mediterraneo per spingersi oltre: si tocca l’Africa, l’Asia, l’America meridionale, per poi tornare in Europa e finire da dove si è partiti, in Italia.

Avendo il lavoro una forte impronta di tipo popolare la presenza delle voci è a dir poco importante, così come il discorso ritmico che vi sta dietro. C’è un lavoro sul testo che va colto e apprezzato per quanto riguarda il suono delle parole, molto più che il loro significato. Essendo per lo più scritto in dialetto o lingua straniera, pochi brani risultano comprensibili. Si tratta di una scelta del tutto coerente e adeguata al progetto, oltre che al discorso musicale in sé che, avendo una matrice ritmica importante poco si adatta alla lingua italiana, così piena di vocali e idonea molto di più a una scrittura di tipo melodico. Pertanto, apprezzare il suono delle parole diventa più importante di comprenderne il significato, almeno come impatto iniziale. I momenti prettamente musicali sono sempre intensi e molto interessanti, sembrano presi da improvvisazioni e danno l’idea dell’immediatezza tipica del genere popolare. Le voci suadenti e seduttive non mancano di dare sempre il giusto colore alle frasi. Molto interessante è la rielaborazione dei canti popolari già esistenti; leggermente meno accattivanti, ma comunque molto gradevoli, i brani originali, i quali sono composti come se fossero veri e propri brani tradizionali, quasi come un esercizio di stile. In generale, la qualità del suono, il ritmo e la melodia prendono il sopravvento sul discorso armonico che, però, in alcuni punti si fa interessante. In alcuni brani, non a caso quelli in italiano, si affrontano alcuni temi sociali come quello della parità di genere e della discriminazione ed emarginazione sociale.

Il lavoro è interessante a livello di ascolto ma anche di vero e proprio “studio” del linguaggio musicale nelle sue origini.

Il progetto è stato ideato nel 2016 da Sara Marini e Fabia Salvucci, cantanti, autrici e ricercatrici che in quest’avventura si sono fatte affiancare da moltissimi altri artisti, musicisti, autori (Lorenzo Cannelli, Paolo Ceccarelli, Franz Piombino, Michele Fondacci, Pietro Cernuto, Riccardo Tordoni, Theodoro Melissinopoulos, la produzione è firmata Stefano Saletti). Un lavoro quasi collettivo, che si propone come un percorso musicale dalle radici antiche ma dal suono contemporaneo.