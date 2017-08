Sono trascorse poche settimane da quando Rudy Rotta ci ha lasciati, il 3 luglio 2017, ed ecco tra le mani il suo nuovo disco, quello completato già da qualche tempo ma che lui non è riuscito a vedere pubblicato. No, non è facile essere emotivamente distaccati da questo lavoro. Fortunatamente ad aiutare il cuore e lo spirito a riprendere una posizione scevra da qualsivoglia emozione legata al luttuoso evento è proprio il disco nella sua forma e nella sua sostanza più concreta, essendo Volo sul Mondo il lavoro più atipico di Rudy Rotta. “Atipico” è l’aggettivo più adatto a descrivere questo disco: ciò nonostante neanche per un attimo possono sorgere dubbi sulla sua paternità, anche ascoltandolo con una benda sugli occhi, senza guardare la bellissima copertina opera di Antonio Boschi di A-Z Blues. È decisamente ed inequivocabilmente un disco di Rudy Rotta, con il suo blues più vero, con la sua meravigliosa chitarra che infila note una dietro l’altra in un incedere fluido e sicuro e con la sua voce che canta in italiano.



Il disco nasce come lavoro inedito destinato al mercato in lingua tedesca. Il suo autore infatti ha voluto ringraziare i numerosi fan teutonici che, durante i tanti concerti tenuti in Germania, spesso gli chiedevano di cantare il blues in italiano. Ma Rudy è stato un grande bluesman e un artista di altrettanta generosità e non si è limitato ad accontentare le richieste di un pubblico che lo ha amato moltissimo e continuerà a farlo: gli ha addirittura riservato una sorpresa nella sorpresa. Nel disco, infatti, Rudy duetta con Zoe, una cantante tedesca dotata di una bellissima voce come si evince nel brano Salva Noi e chiude l’album con una bonus track tutta speciale, un brano ripescato dalla tradizione tedesca intitolato Marmor, Stein Und Eisen Bricht. “Marmo, pietra e ferro si rompono, ma non si rompe il nostro amore” è il titolo di una canzone popolare di Drafi Deutscher del 1965 e Rudy la utilizza come omaggio a quelle nazioni di lingua tedesca che lo hanno sempre accolto con il rispetto che si riserva ai grandi artisti. E Rudy Rotta era sicuramente un grande artista che il rispetto lo ha guadagnato sul campo, anzi sul palco.



Gli altri brani del disco sono versioni di canzoni già pubblicate in precedenti lavori ma con testi riadattati in italiano, come la title track, già presente in Winds of Louisiana del 2006 con il titolo Look Out Your Windows oppure Lady presente con lo stesso titolo in Blue Inside del 2009. Gli altri, Giorno in Più, So di Blues, Vu Cumprà, Talk Shows, Vuoto Invisibile e Uomini, sono tutti estratti da“So di Blues” del 1995.



In questo disco non solo le note blues di Rudy ci raccontano di lui. Anche i testi ci consegnano molto del bluesman. Ci descrivono un artista sensibile verso valori come l'infanzia, la povertà, la solitudine, la guerra, tutti elementi che hanno sicuramente contribuito in modo non trascurabile a dare intensità e profondità alla sua musica. Rudy Rotta ha volato alto su questa terra. Ora è andato ancora più sù, in paradiso.



Per tutti i fan anticipiamo una bella notizia: è quasi pronto anche un altro disco al quale Rudy ha lavorato intensamente. Si tratta di un disco che raccoglierà alcuni suoi brani già pubblicati in precedenza e riproposti con nuovi arrangiamenti in chiave più moderna. Non resta che aspettare.