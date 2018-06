Volonotturno

Il cinque pare essere un numero ricorrente in questo Volo Notturno, disco del raffinato chitarrista abruzzese Stefano Barbati. Si tratta infatti del suo quinto disco e ci sono voluti cinque anni di lavoro meticoloso per la costruzione di questo viaggio sulle note, giocato su di una delle chitarre più suggestive del panorama musicale italiano, capace di confrontarsi a tutto tondo, partendo dalla musica classica e arrivando alla canzone d’autore. Perché Barbati è un guerriero del pentagramma che mette volentieri le sue corde vibranti a disposizione di chi scrive e canta canzoni. E mentre costruiva questo suo personalissimo viaggio sonoro, che segna due parentesi di apertura e chiusura con i notturni di Chopin a dichiarare l’originaria provenienza di questo percorso, si misurava con una gamma sonora complessa. Si passa da Pino Daniele e si arriva alle sonorità del Sud del mondo e ancora si torna a Jimi Hendrix, per planare sulla voce di Liana Marino e di Claudia Nicole Calabrese, o per raccogliere il regalo che Federico Sirianni ha voluto fare in questo disco a un musicista che da anni collabora attivamente con lui sul palco e in studio.



Una macchina delle meraviglie questo disco, un potentissimo caleidoscopio sonoro da lasciar andare a luci basse la sera a casa, con gli occhi socchiusi e i pensieri che corrono sulla tastiera della chitarra come fossero le dita velocissime e delicate che trasformano le passioni, i dolori e i sogni di Stefano Barbati in suoni. Così in tutti questi anni ci ha insegnato ad ascoltarlo.