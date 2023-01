Stefano Raggi, in arte SirBone (cinghiale, in sardo), è un personaggio atipico. Cittadino di nascita, e non di una città qualsiasi, ma di Roma, da molti anni si è trasferito nell’alto Piemonte, in un piccolo paesino montano con una decina di abitanti, svolgendo, tra le tante, anche l’attività di boscaiolo. La passione per la musica, nata fin dal periodo cittadino, lo ha visto militare in varie formazioni in veste di batterista. Nella provincia di Torino SirBone ha fatto parte di alcune band, ed in particolare dei Wild Boars, cimentandosi anche con la chitarra acustica, il dobro e l’armonica, acquisendo quella consapevolezza e ispirazione che lo ha portato a comporre oltre una trentina di brani. Alcuni di questi, per nostra fortuna, hanno catturato l’attenzione di Antonio Boschi di A-Z Blues che ha anche il merito di aver proposto a SirBone di farsi guidare nelle registrazioni e nella produzione di Wicked Games, dall’esperto Fabio “Bronsky” Ferraboschi presso i suoi Busker Studio di Rubiera.



Wicked Games contiene dieci tracce originali, ballate di sapore country/blues, contaminate con il folk e la musica roots americana in senso lato. Dieci tracce intense, emotivamente coinvolgenti, omogenee nell’ascolto, ma al contempo caratterizzate da particolari e curati arrangiamenti, tali da renderle differenti e tutte di altissimo livello, impreziosite dalla voce, ricca di pathos, di SirBone. Il nucleo base dei SirBone And The Mountain Sailors è composto oltre che dallo stesso Stefano Sirbone Raggi (voce solista, chitarra acustica, dobro, chitarra elettrica), dai bravissimi Gianmaria Pepi (batteria e percussioni), Roberto Zisa (chitarra acustica ed elettrica), anche loro ex componenti dei Wild Boars, Davide Onida (basso) e Andrea Ferazzi (pedal steel guitar). Ad essi si uniscono, in alcuni brani altri ottimi musicisti, funzionali al progetto. Citazione doverosa quindi per Floriana Nuzzo (cori), Diego Coletti (tromba), Luca Lucky Garino (trombone), Umberto Poli (bouzuki, ukulele, al banjo, chitarra weissenborn) e Fabio Ferraboschi (chitarra acustica ed elettrica).





Wicked Games è un album perfetto, emozionale ed emozionante, da ascoltare e riascoltare più volte, rimanendone affascinati. A seconda dello stato d’animo, della situazione, la scelta sulle tracce preferite è differente, a riprova che non vi sia un brano meno efficace e degno di nota. Album super consigliato di un artista che merita attenzione e riconoscimenti. Grazie Stefano SirBone Raggi.